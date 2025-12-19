Зйомки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" офіційно завершено — вони тривали 4 місяці

Раян Гослінг і Флінн Грей на зйомках фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач"

Один з двох нових фільмів у світі “Зоряних війн” — “Зоряний винищувач” з Раяном Гослінгом — офіційно завершив зйомки. На честь цієї події режисер Шон Леві поділився новим залаштунковим знімком в декораціях.

“Зйомки завершено, прямуємо на постпродакшен”, — написав Леві під чорно-білим фото, на якому він, здається, що біжить по стіні.

На цей час допис режисер зібрав понад 20 тисяч вподобань і 200 коментарів, де схвильовані фанати раділи скорому поверненню космічної саги. Деякі справедливо зазначили, що знімання зайняли не так багато часу — виробництво стартувало лише в серпні 2025 року і завершилось фактично за 4 місяці.

Сюжет фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач” тримають у секреті, але інсайдери потроху підкидають деталей. Відомо, що головні ролі взяли на себе Раян Гослінг та Флінн Грей, які пов’язані тісним і навіть родинним зв’язком завдяки персонажу Еммі Адамс.

“Головний герой-хлопчик — чутливий до Сили”, — розповідав інсайдер Джон Рочі з The Hot Mic. “Його матір, як було сказано раніше, грає Емі Адамс. Здається, вона джедай, а не Гослінг. Його персонаж лише допомагає своєму племіннику тікати від двох злих переслідувачів. У нього є власна місія, яку йому дала героїня Адамс”.

Очікується, що Метт Смітт з “Дому дракона” з’явиться в ролі головного лиходія в компанії з “королевою жахів” Мією Гот. Серед решти акторського складу: Аарон П’єр, Саймон Берд, Джамаель Вестман та Деніел Інгз. Леві режисував фільм за сценарієм Джонатана Троппера з “Проєкту Адам”.

“Зоряний винищувач” вийде в кінотеатрах 28 травня 2027 року — за рік після прем’єри “Мандалорця і Ґроґу”, який стане першим кінотеатральним релізом “Зоряних війн” за останні 6 років.