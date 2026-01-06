Новини Кіно 06.01.2026 comment views icon

Нові "Зоряні війни" з Раяном Гослінгом "багато в чому" наслідуватимуть "Дивні дива"

Катерина Даньшина

Редактор новин

Нові "Зоряні війни" з Раяном Гослінгом "багато в чому" наслідуватимуть "Дивні дива"
Disney / Netflix

Режисер фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач” Шон Леві натякнув, що його новий проєкт “піде слідами” науково-фантастичного серіалу “Дивні дива”.

В інтерв’ю The Hollywood Reporter Леві пояснює, що йдеться про “епічність та інтимність” — фільм, так, само як і “Дивні дива”, лишиться зосередженим на історії, керованій персонажами, поряд з видовищністю і пригодами високого рівня.

“Якщо я чогось і навчився у “Дивних дивах”, так це тому, що масштаб очікувань може налякати. Однак ви можете заблукати, якщо це ваша головна мета”, — каже Леві. “Я навчився лишатися вкоріненим у персонажів, теми й стосунки на екрані… Думаю, що зможу збалансувати епічність та інтимність у “Зоряному винищувачі”, як це зробили Даффери. Я створю фільм та оригінальну пригоду “Зоряних війн”, яка задовольнить шанувальників та глядачів”.

Леві, нагадаємо, був залучений до розробки “Дивних див” як виконавчий продюсер і режисер, а також (можливо, для когось це стане сюрпризом) зіграв епізодичну роль працівника моргу в першому сезоні.

Нові "Зоряні війни" з Раяном Гослінгом "багато в чому" наслідуватимуть "Дивні дива"
Netflix

Попри те, що режисер своїм порівнянням намагався прикрасити очікування щодо “Зоряного винищувача”, його слова можуть мати зворотний ефект після суперечливої реакції на фінал “Дивних див”. П’ятий сезон отримав найгірші оцінки в історії шоу, а думки фанів надзвичайно розділилися: хтось невдоволений долею Од, а комусь забракло смертей ключових персонажів. Дехто вважає, що фінал вийшов невдалим через велику кількість вирізаних сцен. Що цікаво, ця версія отримала підтримку з петицією, яка вимагала їх оприлюднити.

Попри те, що фільм “Зоряні війни: Зоряний винищувач” вийде в кінотеатрах лише 28 травня 2027 року, Леві нещодавно підтвердив у своєму Instagram, що зйомки завершені. Відомо, що головні ролі взяли на себе Раян Гослінг та Флінн Грей, які пов’язані тісним і навіть родинним зв’язком завдяки персонажу Еммі Адамс. Метт Смітт з “Дому дракона” з’явиться в ролі головного лиходія в компанії з “королевою жахів” Мією Гот.

Що стосується місця подій “Зоряного винищувача” у часовій шкалі “Зоряних війн”, то вони відбуваються через п’ять років після “Скайвокер. Сходження”. Леві наголосив, що його фільм — це окрема історія, зосереджена на нових персонажах, хоча й були припущення, що вона може бути пов’язана з іншими проєктами, що знаходяться в розробці.

“Класика Star Wars”: вийшов перший трейлер фільму “Мандалорець і Ґроґу” з головним дуетом, Сігурні Вівер та сином Джабби Хата

