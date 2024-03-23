Тизер серіалу «Пінгвін», який є продовженням «Бетмена» Метта Рівза, знайомить з історією Освальда Кобблпота

Новий тизер демонструє сцени серіалу «Пінгвін» про гангстера з Готема Освальда Кобблпота. Шоу є продовженням історії фільму Метта Рівза «Бетмен». У головній ролі — Колін Фаррелл.

У трейлері Пінгвін розповідає про колишнього кримінального авторитета, якого, очевидно, сподівається наслідувати. Відео передає похмуру атмосферу Готема і майже повністю складається з кадрів у темряві.

Серіал «Пінгвін» дебютує цієї осені на Max та матиме 8 серій. Окрім Коліна Фаррелла в ньому зіграли Крістін Міліоті, Рензі Феліз, Майкл Келлі, Шохре Агдашлоо, Дейрдре О’Коннелл, Кленсі Браун та Майкл Зеген. Виконавчими продюсерами є Метт Рівз, Ділан Кларк, Колін Фаррелл, Лорен ЛеФранк, яка пише сценарій та виступає шоуранером, Крейг Зобель який зрежисує перші три епізоди, а також Білл Карраро.

Кінематографічне продовження фільму Роберта Паттінсона «Бетмен» 2022 року має вийти 2 жовтня 2026 року, після року затримки. Не так багато відомо про продовження, яке режисер анонсував з Джеймсом Ганном та Пітером Сафраном ще на початку 2023 року. Ганн підтвердив, що «Бетмен. Частина 2» продовжить трилогію кримінальної саги Метта Рівза, яка включає телесеріал «Пінгвін».

Хоча «Бетмен. Частина 2» не буде частиною загального всесвіту DC, Ганн сказав, що фільм не буде й «пасинком» — Warner Bros. «повністю інвестувала в успіх The Batman». Ганн та Сафран планують власний фільм про Бетмена для DCU під назвою «Хоробрий і сміливий», який очікується у 2026 або 2027 році.

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Джерело: IGN

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