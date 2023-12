Другий сезон The Last of Us, «Пінгвін» з Коліном Фарреллом, приквел «Воно» та інші релізи у промо нового телесезону Max/HBO

Warner Bros. Discovery випустила промо, присвячене майбутнім серіалам — як новим тайтлам, так і сезонам шоу, що продовжують виходити на сервісі Max/HBO. У ньому, серед іншого, повідомили, що другий сезон The Last of Us вийде у 2025 році — разом з продовженнями «‎Ейфорії» та «‎Білого лотосу».

The Last of Us, 2-й сезон

Дебютний сезон The Last of Us, який став найпопулярнішим шоу 2023 року за версією IMDb, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі». Про те, що серіал подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні. А вже у серпні співавтори анонсували аж 4 сезони для постапокаліптичного шоу.

Раніше шоураннер The Last of Us Крейг Мезін повідомив, що виробництво другого сезону розпочнеться 12 лютого 2024 року та, згідно з промо Max, вийде вже у 2025 році.

Ймовірно, продовження адаптуватиме відеогру The Last of Us Part II, яка отримає ремастер для PlayStation 5 19 січня 2024 року. Белла Рамзі (Еллі) і Педро Паскаль (Джоел) повернуться до своїх ролей, а нового персонажа, Еббі, потенційно може зіграти Кейтлін Дівер.

«Пінгвін»

Мінісеріал Лорен Лефранк, заснований на коміксах DC, розповість про прихід Пінгвіна до влади в Ґотем-Сіті і є спінофом «Бетмена» 2022 року. Колін Фаррел повторить свою роль, а компанію йому складе Крістін Міліоті.

Прем’єра «Пінгвіну» на Max запланована на кінець 2024 року. Перший сезон серіалу складатиметься із восьми епізодів.

«Ласкаво просимо в Деррі» (приквел «Воно»)

Майбутній серіал жахів із робочою назвою «Ласкаво просимо в Деррі», розроблений Енді та Барбарою Мускетті, а також Джейсоном Фуксом, є приквелом до фільмів «Воно» 2017 та 2019 років.

Серіал вийде на сервісі Max у 2025 році.

Тизер також показав сцени з тизеру продовження спінофу «Гри Престолів» «Дому дракона», який має вийти наступного літа; сиквелів «Поліції Токіо» та «Симпатика» з Хоа Сюанде і Робертом Дауні-молодшим, який також виступає виконавчим продюсером; продовження «Ейфорії», «Білого лотосу», «Справжнього детективу» та ін.

Ось перелік серіалів, кадри яких показали у промо:

«Дім дракона», 2-й сезон

«Ейфорія», 3-й сезон

«Білий лотос», 3-й сезон

«І просто так», 3-й сезон

«Справжній детектив: Нічна країна», 4-й сезон

«Поліція Токіо», 2-й сезон

Продовження комедійного серіалу Ларрі Девіда «Угамуй свій запал»

«Індустрія», 3-й сезон

«Моя геніальна подруга», 4-й і останній сезон

«Таємниці мільярдера» (шестисерійне продовження документального серіалу 2015 року)

«Хитрощі», 3-й сезон

«Милі ошуканки: Літня школа»

«Сексуальне життя студенток», 3-й сезон

«Хтось десь», 2-й сезон

«Джеррод Кармайкл: Реаліті-шоу»

«Франшиза»

«Конан О’Брайен повинен піти»

«Режим»

Крім того, у середу Warner Bros. Discovery оголосила про ексклюзивну угоду з A24, згідно з якою фільми студії, включно з «Прісциллою» та «Залізним кігтем», будуть представлені на Max після показу в кінотеатрах.