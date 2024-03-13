Третій «Веном» вийде раніше (жовтень 2024 р.), а от продовження «Бетмена» з Робертом Паттінсоном «відлетіло» у 2026 р.

Третя частина франшизи «Веном» нарешті отримала офіційну назву — «Веном: Останній танець» / Venom: The Last Dance, а також нову дату виходу — 25 жовтня 2024 року (замість попередньо оголошеного 8 листопада).

Деталі сюжету Sony все ще тримає в таємниці — достеменно відомо лише те, що до ролі Едді Брока/Венома повернеться Том Гарді, також у фільмі з’являться Джуно Темпл, Чіветел Еджіофор і Кларк Бако.

Келлі Марсел дебютує у проєкті як режисерка, також вона писала сценарій на основі історії, яку розробила з Гарді. Аві Арад, Метт Толмах, Емі Паскаль, Хатч Паркер, Марсель і Гарді виступають продюсерами.

Перші два фільми («Веном» 2018 року режисера Рубена Флейшера та сиквел 2021 року «Веном: Карнаж» режисера Енді Серкіса) разом заробили $1,3 млрд у прокаті.

Тим часом продовження «Бетмена» Метта Рівза перенесли на осінь 2026 року (у початкових планах йшлося про жовтень 2025-го) — таким чином фільм не перетнеться з «новим Суперменом» від DC Studios Джеймса Ганна, запланованим на 11 липня 2025 року.

Перший «Бетмен» Рівза з Робертом Паттінсоном в головній ролі вийшов два роки тому й зібрав $772 млн у світовому прокаті. Паттінсон повернеться й до продовження, однак решта акторського складу невідома.

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