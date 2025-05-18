У Baldur’s Gate 3 є секрет, подібний до «коров’ячого рівня» Diablo

Baldur's Gate 3 / Larian

Гравці Baldur’s Gate 3 можуть отримати несподіваного та незвичного компаньйона, якщо виконають. Ютубер SlimX розповів про це у новому відео.

Вівця-компаньйон на ім’я Гарвард Віллоубі з’являється, якщо вбити комедіанта та задзвонити у два дзвони. Магічна вівця може використовувати магію блискавок високого рівня.

«Ви можете викликати чарівну вівцю, яка може використовувати заклинання ендшпілю, коли вб’єте другорядного NPC та подзвоните в обидва дзвони дзвіниці третього акту», — пояснює автор відео.

Комедіанта Гарварда Віллоубі можна зустріти у звичайній грі. Комік у моноколі з вусами викличе гравця на дуель дотепності на вечорі відкритого мікрофона в таверні «Ельфійська пісня». Якщо його вбити, ваше посвячення в Темне Братство буде завершене, також ви зробите перший крок до зустрічі зі справжнім Гарвардом Віллоубі.

Далі потрібно піднятися на сторожову вежу Нижнього міста, потім на дзвіницю Церкви Відкритої Руки в Рівінгтоні та подзвонити у церковні дзвони у відповідному порядку. Ніяких спливних вікон чи інших підтверджень гри не буде, але у таборі групи з’явиться «Таємниче яйце».

Якщо на нього клацнути, ви отримаєте Гарварда Віллоубі, «Лють природи», як викликаного помічника. Він має лише 29-54 HP залежно від складності, але може використовувати дивовижний набір високорівневих заклинань. Вівця також спалахує на початку бойового зіткнення і має шанс вибухнути на початку кожного раунду, який зростає у тривалому бою. Якщо Гарвард Віллоубі помре, він зникне назавжди. Коментар розробника в коді Baldur’s Gate 3 описує Гарварда-людину як «триб’ют нашій улюбленій вівці».

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Джерело: PC Gamer