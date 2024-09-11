Невідома The Witcher 3: модер відновив розширений фінал, де Цирі стає відьмачкою

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Відновлено вирізану розширену сцену закінчення The Witcher 3: Wild Hunt, у якому Цирі стає відьмачкою. Вийшло трошки більш душевно і з новими деталями.

Користувач NexusMods merigoldmaribor відновив ще одну вирізану фінальну сцену третього «Відьмака». У «хорошому» закінченні основної гри стало трішки більше контенту з Ґеральтом та Цирі. Після того, як дівчина отримує меч як подарунок від Ґеральта, сцена продовжується.

«Єнн чекає в Елландері», — каже Ґеральт.

Елландер — герцогство у Темерії на схід від Визими, столиці Темерії, яка у The Witcher 3 з’являється лише як колишній королівський палац, а у першій грі є основним місцем подій.

«Ми можемо зустрітися з нею через два дні, якщо поспішимо», — відповідає Цирі.

Потім вони підходять до дверей трактиру, і гра переходить до чорного екрану, який запускає титри. Альтернативна версія сцени посилається на Трісс, якщо гравець обрав стосунки з нею.

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На думку IGN, не варто шукати у цій сцені натяків на The Witcher 4 aka Project Polaris. Як каже Цирі, до герцогства лише два дні, тож це, ймовірно, не означає локацію у новій грі. Але нічого не можна сказати напевно. За деякими припущеннями, саме Цирі стане протагоністом четвертого «Відьмака», а Ґеральт, як повідомлялося раніше, буде другорядним персонажем.

Також у нещодавньому коміксі Canon «Відьмак: Прокляття воронів» розповідається про Цирі-відьмачку, котра з Ґеральтом і Єнніфер у Новіграді та навколо нього. Дія ж доповнення «Кров і вино» відбувається через три роки після основної гри, і зрештою Ґеральт йде-таки на пенсію в Туссенті.

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Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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