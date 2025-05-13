Які ще сюрпризи? В Oblivion Remastered знайшли коня-привида, відсутнього в оригіналі

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuos

Прихильники Oblivion Remastered оголосили полювання за «Спукмейном» — загадковим конем-привидом, якого раніше ніхто не бачив.

Знахідка примарного коня викликала справжні словесні баталії: це справжній контент, просто глюк або брехня з модами. Користувач Reddit з ніком TaricIsNotASupport показав, як його персонаж їде на безіменному коні-привиді. За його словами, він створював заклинання в Шпилі Морозних Скель і, виходячи із Затишного Шпиля Хаосу, помітив дивну постать у далині.

«Я вчинив так, що б зробив будь-хто при здоровому глузді, — помчав туди, як шалений. На моє здивування, переді мною був цей примарний кінь без імені», — пише гравець.

Геймер стверджує, що награв тисячу годин в оригінальній грі і понад 100 годин у ремастері, але бачить такого коня вперше. Він сам каже, що грає на PlayStation 5, тобто без модів. На підтвердження Taric опублікував відео, де видно, що кінь поводиться цілком стандартно: піддається швидкій подорожі, з’являється в стайні, наче за всіма даними — це його кінь.

На Unofficial Elder Scrolls Pages нічого про такого коня немає. У грі, згідно з Wiki, є лише два унікальні коні — Тіньомір і єдиноріг. А відповідно питання — чи існує Спукмейн або це просто користувач захотів привернути увагу до себе?

Дехто з користувачів припускає, що це може бути глюк, спричинений дивною взаємодією заклинання і якогось стандартного маунта. Можливо, це баг з броньованим конем, чия модель або ім’я зламались через магію.

«І я не бачу жодних модифікацій коней, які могли б зробити щось подібне, тож дуже сумніваюся, що ти брешеш про те, що не граєш на ПК. Ймовірно, це якийсь глюк у новій Remastered або зламаний магічний ефект. У броньованих коней змінюються імена на «Броньований кінь», якщо я правильно пам’ятаю, тож, можливо, це броньований кінь, який отримав удар від заклинання, і тепер його ім’я та ефект заклинання зламані», — пише ClaymoreBeatz.

Є також припущення, що Bethesda або Virtuos могли залишити примарного коня як секрет у ремастері. Але ніяких підтверджень цьому немає — та й сам TaricIsNotASupport не знає, що саме він зробив, щоб кінь з’явився. Кінь офіційно безіменний, тому гравець охрестив його Спукмейном (Spookmane).

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Інші користувачі Reddit намагаються відтворити ситуацію, щоб теж отримати примарного коня. Але поки що ніхто не знайшов чіткого способу, як це зробити. Крім Спукмейна, який не факт, що існує, гравці вже натрапили на інші цікаві речі. Хтось проскочив за межі мапи та дістався Валенвуду, Скайріму й навіть Хаммерфеллу — можливого регіону з міфічної The Elder Scrolls 6.

Oblivion Remastered від Virtuos розроблено на Unreal Engine 5, з підтримкою 4K/60fps. Хоча стосовно оптимізації залишаються питання, бо розробники залишили не тільки улюблені баги, а й неулюблені технічні проблеми. Зате було покращено бойову анімацію, меню, діалоги, систему прокачування. А також додано нову технологію синхронізації губ і багато дрібних, але помітних змін. Усе це виглядає більше як рімейк, хоча Bethesda офіційно називає це ремастером.

Джерело: IGN