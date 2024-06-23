У новій Toyota GR Corolla Circuit власник знайшов GPS-трекер — раніше він відмовився від його встановлення

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Ентоні До каже, що він повністю заплатив за свою нову Toyota GR Corolla Circuit. Коли чоловік залишив авто на стоянці приблизно на місяць, він повернувся та виявив, що акумулятор повністю розрядився. У цьому був винний маленький «сюрприз», про який забув згадати його дилер — прихований GPS-трекер.

Досліджуючи потенційну причину розрядки батареї, Ентоні дізнався про повідомлення інших користувачів щодо пристроїв GPS, які розряджають їхні батареї. Він виявив ту саму проблему зі своїм автомобілем, хоча дилер ніколи не повідомляв його про трекер.

Прихований пристрій виробництва Phillips був під’єднаний до порту OBDII транспортного засобу та мав власний порт OBDII, яки замінював оригінальний. Ентузіасти з тюнінгу авто раніше помічали ці пристрої та скаржилися на них, оскільки вони заважають переобладнанню авто.

У випадку Ентоні До трекер, схоже, був встановлений незаконно. Він стверджує, що відхилив пропозицію дилера щодо пристрою відстеження GPS, який мав би відстежувати автомобіль, якщо його коли-небудь викрадуть. Крім того, оскільки він купив машину повністю, дилеру або фінансовій установі не потрібно турбуватися про її повернення.

Зловмисники могли б використати отриману з трекера інформацію для скоєння злочинів, наприклад викрадення авто або стеження за власником. Крим того, дані можуть продати третім особам. Вживані зразки цього трекера можна знайти за ціною менш ніж $100. Після купівлі авто варто пошукати подібні пристрої. також варто уважно вивчати документи під час купівлі — подібні пристрої можуть бути зазначені в них.

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Джерело: Carscoops

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