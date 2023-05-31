Що ти таке? Фотоапарат без об’єктиву робить «фото» за допомогою ШІ на основі розташування, дати та даних про погоду

Фотокамера Paragraphica на основі Raspberry Pi, створена Бйорном Карманном, взагалі не має об’єктиву. Пристрій використовує ШІ для створення зображення знаючи місцеперебування, дату та погоду.

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Об’єктив «камери» замінює дивна конструкція червоного кольору у вигляді зірки з багатьма променями. «Видошукач» – сенсорний екран, на якому налаштовуються параметри генерації зображення у вигляді тексту. Можна налаштувати зернистість плівки та чіткість. Кнопка затвора запускає створення зображення. Дані, що використовуються під час створенні картинки, збираються за допомогою різних відкритих API.

Пристрій базується на Raspberry Pi 4. Комп’ютер розміщений усередині корпусу, надрукованого на 3D-принтері. Розташування визначається модулем GPS. Програмне забезпечення для Paragraphica було власноруч написане Карманном. Для його створення він використовував Python та Stable Diffusion API. Усе працює разом за допомогою Noodl, візуального інструменту для розробки вебдодатків. На сайті автора розміщені схеми роботи ПЗ та розповідь про процес збирання.

Джерело: Tom’s Hardware