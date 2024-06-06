Переслідування з AirTag — США звинувачує члена російської банди у залякуванні ексдружини

США звинувачують підозрюваного члена російської мережі контрабанди у використанні AirTags для переслідування колишньої дружини, повідомляє 404 Media на основі нещодавно розкритого обвинувачення. Громадянин Таджикистану Ібодулло Нуманович Мухіддінов підозрюється у незаконному переправленні своєї тепер уже колишньої дружини (фігурує у справі як С. К.) в США через мережу, на яку він працював, знущанні та переслідуванні.

«Невдовзі після одруження Відповідач почав фізично та емоційно знущатися над С. К. і примушував записувати відео відверто сексуального характеру. Відповідач погрожував оприлюднити зображення та відео, якщо С. К. не виконає вимоги Відповідача. На момент одруження С. К. нещодавно прибула із Таджикистану через Мексику, і не мала іншої сім’ї чи підтримки в Сполучених Штатах».

Протягом кількох тижнів у березні та квітні Мухіддінов розмістив сім AirTag на автомобілі С. К.. Першу мітку знайшла вона, інші шість — слідчі. Слідство стверджує, що Мухіддінов розмістив AirTags на машині С. К., щоб стежити за нею, і сховав їх по всьому транспортному засобу, у тому числі під переднім бампером, у колесах, всередині рами та в бічних дзеркалах.

Коли слідчі дізналися, що Мухіддінов ставить мітки на машину, ФБР використало, щоб спостерігати, як він перевіряє мітки або розміщує інші. В одному випадку, після того, як ФБР вимкнуло встановлену ним AirTag, Мухіддінов зателефонував С. К і пішов за нею на автомийку, а потім «стукав по її вікнах і вимагав зізнатися, чому SK не відповідає на його дзвінки. «С. К. була паралізована страхом, спричиненим діями Відповідача», — йдеться в протоколі. ФБР дезактивувало AirTag та спостерігало, як Мухіддінов приїхав, вийшов зі свого автомобіля з телефоном та почав шукати AirTag. Слідчі отримали записи Apple, які пов’язували обліковий запис Мухіддінова з AirTag.

AirTags не вперше були інструментом для переслідувачів та домашніх кривдників з моменту запуску у 2021 році. Записи поліції показують, що це стало проблемою для жінок. Було кілька випадків, коли переслідування з AirTag перетворювалося на насильство, принаймні у двох з них це призвело до вбивства цілі переслідувачем.

Після пред’явлення обвинувачення Мухіддінову та оформлення ордера на обшук слідчі знайшли в його телефоні теку з приблизно 140 фотографіями та відеозаписами С.К. сексуального характеру. У клопотанні про попереднє ув’язнення зазначено, що обвинувачений має доступ до значних фінансових ресурсів і вважається причетним до широкомасштабної мережі контрабанди людей транснаціональною організованою злочинною мережею. Суддя задовольнив клопотання, суд присяжних має розпочатися 8 червня.

Онлайн-курс "HR-директор" від Laba. Покращіть HR-функцію в компанії та опануйте навички формування HR-стратегії.Опануйте метрики та інструменти HR-управління, аби перейти на посаду HRD. Детальніше про курс

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.