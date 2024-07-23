У новому трейлері «Джокер 2» показали музичний дует Фенікса та Гаги

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Схоже, цього разу Джокер планує захопити Готем силою музики.

Новий трейлер «Джокер: Божевілля на двох» (Joker: Folie à Deux) вражає своєю візуальною насиченістю та музичним супроводом. Відео дає глядачам змогу краще зрозуміти музичний напрям, який обрали творці фільму. У центрі уваги опинилися Хоакін Фенікс та Леді Гага, чия гра обіцяє бути не менш захопливою.

Порівняно з оригінальним фільмом, сиквел демонструє значне збільшення бюджету. Якщо перша частина коштувала $55 млн, то на створення «Божевілля на двох» витратили вже $200 млн. Це відразу помітно за якістю візуальних ефектів і загальною атмосферою трейлера. Попередній трейлер «Джокера 2» зібрав рекордні для Warner Bros. 167 млн переглядів за добу, перевершивши хітову «Барбі».

До акторського складу повертаються кілька знайомих облич із першого фільму. Зазі Бітц знову зіграє Софі, сусідку Артура, яка несвідомо стала об’єктом його захоплення. Шерон Вашингтон повторить роль соціальної працівниці Артура, а Лі Гілл — його колеги Гері.

Сиквел також залучив низку нових талановитих акторів. Брендан Глісон («Банші Інішерину») виконає роль охоронця в лікарні Аркхем. До проєкту також приєдналася номінантка на «Оскар» Кетрін Кінер («Пастка»). Серед інших новачків — Гаррі Лоті («Індустрія»), Джейкоб Лофленд («Бруд»), номінант на «Оскар» Стів Куган («Філомена») та Кен Люн («Зоряні війни: Пробудження сили»).

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Хоча деталі сюжету тримають у таємниці, назва фільму «Folie à Deux» натякає на психіатричний синдром, за якого марення чи галюцинації передаються від однієї людини до іншої. Це свідчить про те, що фільм досліджуватиме стосунки між Джокером та Харлі Квінн, яка поділяє його психічний стан.

«Джокер: Божевілля на двох» вийде в українських кінотеатрах 3 жовтня.

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Джерело: Сollider

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