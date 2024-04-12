Трейлер «Джокера 2» зібрав рекордні для Warner Bros. 167 млн переглядів за добу, перевершивши хітову «Барбі»

Кількість переглядів та коментарів під трейлером продовження «Джокера» перевершили показники першого трейлера «Барбі» — фільму, що став касовим хітом 2023 року.

Загалом, як зазначає Variety, трейлер «Джокер: Божевілля на двох» набрав 167 млн переглядів, якщо враховувати усі платформи, де його випустили — на YouTube у відео наразі 19 млн переглядів. Безсумнівно, тут доклала рук й величезна армія прихильників виконавиці ролі Гарлі Квінн Леді Ґаґи — лише на Instagarm співачки підписані 56, 5 млн.

Як за переглядами, так і за коментарями «Джокер: Божевілля на двох» перевершив перший трейлер «Барбі» — важливий момент, оскільки стрічка Ґрети Ґервіг стала касовим хітом минулого року і зібрала понад $1,4 млрд. Оригінальний «Джокер» 2019 року заробив понад $1 млрд у всьому світі, а продовженню пророкують ще кращий результат (попри рейтинг R, який дещо обмежить аудиторію).

Зазначимо, що Warner Bros. витратила $200 млн на «Джокер 2» — це більш ніж удвічі перевищує бюджет першої частини.

Якщо брати до уваги результати інших студій, то трейлер продовження «Джокера» перевершив трейлери «Королівства планети мавп» (100 млн переглядів) та «Думками навиворіт 2» (157 млн переглядів). Водночас творіння Warner Bros. все ще поступається Marvel з трейлером «Дедпула 3», який цьогоріч встановив рекорд, як найпопулярніший трейлер усіх часів із 365 мільйонами переглядів (хоча його дані враховують телевізійний дебют на Суперкубку).

Хоакін Фенікс у продовженні повторює роль Джокера, яка вже принесла йому «Оскар», а Ґаґа, як згадувалось вище, зіграє Гарлі Квінн. Раніше режисер фільму Тодд Філіпс, спростував чутки про те, що фільм буде мюзиклом — хоча й наголосив, що музика в ньому грає важливу роль (тож тут співачка зможе проявити свої основні здібності). Також серед акторського складу з’являться Кетрін Кінер, Брендан Ґлісон і Зазі Бітц.

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Фільм «Джокер: Божевілля на двох» вийде в українських кінотеатрах 3 жовтня 2024 року.

Трейлер (український дубляж)

Трейлер (оригінал)