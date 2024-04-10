Не мюзикл, але музика важлива: «Джокер: Божевілля на двох» — український трейлер

З’явився офіційний український трейлер фільму Joker: Folie à Deux, «Джокер: Божевілля на двох» режисера Тодда Філліпса. У ньому Хоакін Фенікс розвиває роль Артура Флека, який перетворився у Джокера та зустрічає Леді Гагу у ролі Харлі Квінн.

Похмурими кадрами зустрічає глядача психіатрична лікарня «Аркхем», де Джокера зачинили наприкінці першого фільму. У ній Флек зустрічає іншу пацієнтку. Після випадкової зустрічі вони планують вирватися з закладу. Це приводить їх на вулиці Готема, де починаються божевільні танці.

«Я ніхто. Я нічого не зробила зі своїм життям, як ти», — каже Джокеру Харлі Квінн.

Перший фільм став історією походження Джокера, невдалого стендап-коміка Артура Флека. У сиквелі Харлі Квінн виступає його божевільною музою. У новому фільмі він вже не самотній.

«Я скажу вам, що змінилося. Я більше не один».

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За словами режисера, стрічка не є мюзиклом:

«Музика — важливий елемент, але це не надто далеко від першого фільму», — сказав Тодд Філіпс.

Режисер розповів про це під час презентації Warner Bros. на CinemaCon, чим спростував усі попередні чутки про формат майбутнього фільму. За його словами, команда ніколи не говорила про те, що «Джокер: Божевілля на двох» буде повноцінним мюзиклом. За даними Variety, у сиквелі буде щонайменше 15 кавер-версій дуже відомих пісень, а також, можливо, один-два оригінальних треки.

«Джокер» 2019 року став грандіозним блокбастером зі світовими зборами у $1 млрд та першим фільмом з рейтингом R, який подолав цю позначку. Фільм мав 11 номінацій на «Оскар» та отримав дві нагороди — Хоакіну Феніксу за найкращу чоловічу роль та Хільдур Гуднадоттір за оригінальну музику.

Другий «Джокер» дебютує на українських екранах 3 жовтня 2024 року — рівно через п’ять років після першого фільму. Виробництво оригіналу коштувало $62,5 млн, що є надзвичайно скромним бюджетом для адаптації коміксів. З огляду на його неперевершений фінансовий успіх, наступний проєкт отримав значно більше фінансування у $200 млн.

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Джерела: Variety, IGN