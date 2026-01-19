У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії

Depositphotos

Результати нового опитування Google та Ipsos демонструють, що у країнах, що розвиваються, довіра до інструментів на базі ШІ вища, ніж у таких розвинених країнах як США.

Наразі ШІ стрімко інтегрується у робочі процеси, сферу навчання та широко використовується у повсякденному житті. Однак громадяни США досі скептично ставляться до використання штучного інтелекту порівняно з усіма іншими країнами світу. Як зазначають у Google, нове опитування демонструє три ключові зміни у використанні ШІ за останні 3 роки.

Зокрема, штучний інтелект перейшов від експериментальної фази у сферу повсякденного використання. Вивчення нової інформації та розуміння складних тем стало одним з головних способів його використання, обійшовши сферу розваг. Глобальний оптимізм відносно впливу ШІ на людей зростає, особливо серед тих, хто безпосередньо використовує відповідні інструменти. При цьому позитивне сприйняття та використання виникають одночасно.

Країни та окремі особи, які активніше використовують ШІ, також оптимістичніше сприймають його переваги. Майже 70% людей, які використовували штучний інтелект, зазначають, що їх більше цікавлять потенційні переваги, ніж ймовірні ризики. Серед тих, хто заявляє, що часто використовує ШІ, 86% мають чималий ентузіазм. З тих, хто стверджує, що багато знає про штучний інтелект, 80% повні ентузіазму і лише 20% висловлюють занепокоєння.

При цьому у найбільш розвинених країнах, особливо у англомовних, зокрема, США, Великій Британії та Канаді, ентузіазму та оптимізму стосовно інтеграції ШІ та економічного впливу від цього менше, ніж в решти країн світу. Жителі США, Канади та Франції рідше, ніж жителі решти Європи, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ринків, що розвиваються, стверджують, що штучний інтелект принесе користь студентам і викладачам. Опитування також демонструє, що мешканці США рідше вважають, що уряд ефективно справляється з використанням ШІ.

У рамках опитування Google та Ipsos провели 21 тис. інтерв’ю у 21 країні, намагаючись зрозуміти ставлення суспільства до штучного інтелекту. Виявилось, що багато громадян США досі не довіряють штучному інтелекту і не хочуть бачити його у своєму житті, однак це навряд чи зупинить технологічних гігантів, особливо за підтримки адміністрації президента Дональда Трампа.

Джерело: Axios