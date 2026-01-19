Новини ШІ 19.01.2026 comment views icon

У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
Depositphotos

Результати нового опитування Google та Ipsos демонструють, що у країнах, що розвиваються, довіра до інструментів на базі ШІ вища, ніж у таких розвинених країнах як США.

Наразі ШІ стрімко інтегрується у робочі процеси, сферу навчання та широко використовується у повсякденному житті. Однак громадяни США досі скептично ставляться до використання штучного інтелекту порівняно з усіма іншими країнами світу. Як зазначають у Google, нове опитування демонструє три ключові зміни у використанні ШІ за останні 3 роки.

Зокрема, штучний інтелект перейшов від експериментальної фази у сферу повсякденного використання. Вивчення нової інформації та розуміння складних тем стало одним з головних способів його використання, обійшовши сферу розваг. Глобальний оптимізм відносно впливу ШІ на людей зростає, особливо серед тих, хто безпосередньо використовує відповідні інструменти. При цьому позитивне сприйняття та використання виникають одночасно.

У розвинутих країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
У розвинутих країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії

Країни та окремі особи, які активніше використовують ШІ, також оптимістичніше сприймають його переваги. Майже 70% людей, які використовували штучний інтелект, зазначають, що їх більше цікавлять потенційні переваги, ніж ймовірні ризики. Серед тих, хто заявляє, що часто використовує ШІ, 86% мають чималий ентузіазм. З тих, хто стверджує, що багато знає про штучний інтелект, 80% повні ентузіазму і лише 20% висловлюють занепокоєння.

При цьому у найбільш розвинених країнах, особливо у англомовних, зокрема, США, Великій Британії та Канаді, ентузіазму та оптимізму стосовно інтеграції ШІ та економічного впливу від цього менше, ніж в решти країн світу. Жителі США, Канади та Франції рідше, ніж жителі решти Європи, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ринків, що розвиваються, стверджують, що штучний інтелект принесе користь студентам і викладачам. Опитування також демонструє, що мешканці США рідше вважають, що уряд ефективно справляється з використанням ШІ. 

У рамках опитування Google та Ipsos провели 21 тис. інтерв’ю у 21 країні, намагаючись зрозуміти ставлення суспільства до штучного інтелекту. Виявилось, що багато громадян США досі не довіряють штучному інтелекту і не хочуть бачити його у своєму житті, однак це навряд чи зупинить технологічних гігантів, особливо за підтримки адміністрації президента Дональда Трампа. 

Ми писали про курйозний випадок, коли боса британської поліції звільнили за “брехливий” звіт, створений ШІ Copilot. Також з’явився тренд, за яким гуру створюють чатботи, що відтворюють їхній стиль і голос, дозволяючи людям “спілкуватися” з ШІ-відтворенням себе та отримувати “персоналізовані” поради в стилі обраного лайф-коуча.

Джерело: Axios

Популярні новини

arrow left
arrow right
Капіталіст чи комуніст? Ілон Маск каже, що гроші стануть неважливими, Дженсен Хуанг просить попередити, коли
У рекламі Windows 11 ШІ-помічник Copilot дає неправильну пораду
Time оголосив “Людиною року” штучний інтелект — точніше, “збірну” його творців
Google Pixel 10 отримали Android 16 QPR2: багато покращень інтерфейсу та користувацького досвіду
Робота, керованого ChatGPT, вмовили вистрілити в людину — це було досить легко
Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960 ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — але довелося попрацювати
Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов
А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року
Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2
Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Голова Microsoft Сатья Наделла: “Галузь ШІ повинна заслужити дозвіл суспільства на споживання енергії”
Telegram оновився: дизайн з "рідким склом" в стилі iOS та стислий виклад повідомлень від ШІ
Amazon Prime Video подивиться серіал за вас — ШІ на стрімінгу створюватиме відеорезюме для швидкого перегляду
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
"Я не жартую": Ілон Маск каже, що Tesla вироблятиме більше чипів ШІ, ніж NVIDIA та усі інші разом
CEO Logitech натякнула на марність гаджетів з ШІ: “Це розв’язання, яке шукає проблему”
На інавгурацію нового мера Нью-Йорка заборонили приносити Raspberry Pi та Flipper Zero — поряд з вибухівкою та зброєю
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати