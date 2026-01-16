Гуру з ChatGPT: коучі самодопомоги беруть захмарні гроші за спілкування зі своїми копіями

Depositphotos

Попри рекомендації експертів і фахівців, мільйони людей використовують ШІ-чатботи для емоційної підтримки та порад. Тож, з’явився тренд, за яким гуру створюють чатботи, що відтворюють їхній стиль і голос, дозволяючи людям “спілкуватися” з ШІ-відтворенням себе та отримувати “персоналізовані” поради в стилі обраного лайф-коуча.

Часто до чатботів звертаються люди у вразливих періодах життя, які, можливо, не можуть дозволити собі платну професійну допомогу й підтримку. Індустрія самодопомоги, схоже, усвідомила цю тенденцію, побачила цю аудиторію в пошуках допомоги й колективно сказала: “Знаєте, на цих людях можна непогано заробити”. The Wall Street Journal повідомляє, що ботів-“гуру” наповнюють усіма книжками, лекціями та інтерв’ю експертів, і вони можуть видавати відповіді на запитання в авторському стилі. Усе, що потрібно, — платити щомісячну підписку за доступ. Скільки це коштуватиме, залежить від експерта.

За даними WSJ, коуч зі стосунків Метью Гассі бере $39 на місяць за “Matthew AI”, який, як повідомляється, вже провів понад один мільйон розмов, а користувачі витратили 1,9 млн хвилин, спілкуючись із ним через голосовий чат. Тоні Роббінс просить $99 на місяць за свого лайф-коуч-бота — щоправда, можна почати з вступної ціни $0,99 за перші 14 днів. Духовний наставник Девід Гіям пропонує гнучку шкалу цін, тож люди можуть говорити з ШІ-версією його самого всього за $1 на місяць, що, безперечно, вигідніше за його приватний коучинг за $15 000 на годину. Чи працюють ці інструменти для тих, хто за них платить, — це варто питати в самих користувачів.

Самодопомога може мати своє місце, хоча індустрія безсумнівно переповнена сумнівними дослідженнями й поганими порадами. Але одне зрозуміло точно: для гуру це працює чудово. Гассі сказав The Wall Street Journal, що він буквально не може робити те, що робить бот, — і це правда в тому сенсі, що він не може спілкуватися з людьми в такому масштабі, як його чатбот. Але водночас він буквально не робить того, що робить сам Гассі. Як би ви не ставилися до валідності коуча зі стосунків, головна цінність — це персоналізовані поради з урахуванням вашої ситуації та його досвіду. Чатбот це імітує, так, але насправді він нічого не знає ні про клієнта, ні про йоголише стосунки, ні про стосунки загалом. Це чатбот. Він може звучати як Гассі й відтворювати його слова, але не розуміє, що вони означають.

Габбі Бернстайн, духовна наставниця, яку раніше критикували за псевдонаукові твердження, бере $199 на рік за Gabby AI, стверджуючи, що чатбот фактично пропонує світу її саму. Втім, що показово, вона не контролює цього процесу. Габбі передала це Delphi AI — стартапу з венчурним фінансуванням, який створив цілу мікроіндустрію з продажу ШІ-самодопомоги як сервісу. Бернстайн, можливо, найкраще підсумовує всю ситуацію — хоч і, ймовірно, ненавмисно.

“За ним стоять 20 років книжок, лекцій, воркшопів і медитацій. Тож це я, це моє послання, і тільки я могла це контролювати. Якщо я цього не зроблю, хтось інший зробить це так, що не відповідатиме моїй істині”, — каже Бернстайн.

Це можна спростити до: “Якщо я цього не зроблю, хтось інший забере гроші цих людей”, — сенс принципово не зміниться. І це буде правдою. Тоні Роббінс подав до суду на компанію, яка створила чатбот із використанням його образу, невдовзі після запуску власного ШІ-застосунку.

Джерело: Gizmodo.com