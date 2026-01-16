Новини ШІ 16.01.2026 comment views icon

Гуру з ChatGPT: коучі самодопомоги беруть захмарні гроші за спілкування зі своїми копіями

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Гуру з ChatGPT: коучі самодопомоги беруть захмарні гроші за спілкування зі своїми копіями
Depositphotos

Попри рекомендації експертів і фахівців, мільйони людей використовують ШІ-чатботи для емоційної підтримки та порад. Тож, з’явився тренд, за яким гуру створюють чатботи, що відтворюють їхній стиль і голос, дозволяючи людям “спілкуватися” з ШІ-відтворенням себе та отримувати “персоналізовані” поради в стилі обраного лайф-коуча.

Часто до чатботів звертаються люди у вразливих періодах життя, які, можливо, не можуть дозволити собі платну професійну допомогу й підтримку. Індустрія самодопомоги, схоже, усвідомила цю тенденцію, побачила цю аудиторію в пошуках допомоги й колективно сказала: “Знаєте, на цих людях можна непогано заробити”. The Wall Street Journal повідомляє, що ботів-“гуру” наповнюють усіма книжками, лекціями та інтерв’ю експертів, і вони можуть видавати відповіді на запитання в авторському стилі. Усе, що потрібно, — платити щомісячну підписку за доступ. Скільки це коштуватиме, залежить від експерта.

За даними WSJ, коуч зі стосунків Метью Гассі бере $39 на місяць за “Matthew AI”, який, як повідомляється, вже провів понад один мільйон розмов, а користувачі витратили 1,9 млн хвилин, спілкуючись із ним через голосовий чат. Тоні Роббінс просить $99 на місяць за свого лайф-коуч-бота — щоправда, можна почати з вступної ціни $0,99 за перші 14 днів. Духовний наставник Девід Гіям пропонує гнучку шкалу цін, тож люди можуть говорити з ШІ-версією його самого всього за $1 на місяць, що, безперечно, вигідніше за його приватний коучинг за $15 000 на годину. Чи працюють ці інструменти для тих, хто за них платить, — це варто питати в самих користувачів.

Самодопомога може мати своє місце, хоча індустрія безсумнівно переповнена сумнівними дослідженнями й поганими порадами. Але одне зрозуміло точно: для гуру це працює чудово. Гассі сказав The Wall Street Journal, що він буквально не може робити те, що робить бот, — і це правда в тому сенсі, що він не може спілкуватися з людьми в такому масштабі, як його чатбот. Але водночас він буквально не робить того, що робить сам Гассі. Як би ви не ставилися до валідності коуча зі стосунків, головна цінність — це персоналізовані поради з урахуванням вашої ситуації та його досвіду. Чатбот це імітує, так, але насправді він нічого не знає ні про клієнта, ні про йоголише  стосунки, ні про стосунки загалом. Це чатбот. Він може звучати як Гассі й відтворювати його слова, але не розуміє, що вони означають.

Габбі Бернстайн, духовна наставниця, яку раніше критикували за псевдонаукові твердження, бере $199 на рік за Gabby AI, стверджуючи, що чатбот фактично пропонує світу її саму. Втім, що показово, вона не контролює цього процесу. Габбі передала це Delphi AI — стартапу з венчурним фінансуванням, який створив цілу мікроіндустрію з продажу ШІ-самодопомоги як сервісу. Бернстайн, можливо, найкраще підсумовує всю ситуацію — хоч і, ймовірно, ненавмисно.

“За ним стоять 20 років книжок, лекцій, воркшопів і медитацій. Тож це я, це моє послання, і тільки я могла це контролювати. Якщо я цього не зроблю, хтось інший зробить це так, що не відповідатиме моїй істині”, — каже Бернстайн.

Це можна спростити до: “Якщо я цього не зроблю, хтось інший забере гроші цих людей”, — сенс принципово не зміниться. І це буде правдою. Тоні Роббінс подав до суду на компанію, яка створила чатбот із використанням його образу, невдовзі після запуску власного ШІ-застосунку.

Джерело: Gizmodo.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Хрещений батько” ШІ передрікає кризу суспільства: “Якщо ШІ стане розумним, як люди, звільнені не знайдуть жодної роботи”
ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
XAI тихо запустила Grok 4.1: нова модель стала точнішою та "емоційнішою"
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Концерт скасований через Google AI Overviews: ШІ помилково звинуватив виконавця у злочині
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Білл Гейтс: роботи мають платити податки
YouTube запустив нову персоналізовану стрічку — просто скажіть ШІ, що ви хочете бачити (або ні)
Аналіз: OpenAI залишатиметься збитковою до 2030 року і потребує дофінансування $207 млрд
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди
У 10 000 разів менша модель ШІ TRM випередила великі мовні моделі в логіці
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи
Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення
Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном
Стартап ветерана Google заявив про створення AGI — першого у світі загального штучного інтелекту людського рівня
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати