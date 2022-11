У WhatsApp з’явилася функція надсилання повідомлень самому собі

У месенджері WhatsApp почалося впровадження нової функції, яка дозволяє користувачеві спілкуватися самим із собою. Фактично функція Message Yourself надсилає повідомлення у свій обліковий запис. Це може бути корисним для зберігання у застосунку нотаток, нагадувань та списків покупок.

Обмежене тестування нової функції Message Yourself проводилося з кінця жовтня. Тепер бета-тест завершено і команда месенджера розпочала широкомасштабне впровадження нововведення. Функція Message Yourself доступна у версіях WhatsApp для Android та iPhone.

Після встановлення оновлення користувачі побачать свій контакт вгорі списку контактів у WhatsApp під час створення нового чату. Натискання на цей контакт переведе їх до вікна чату, яке можна використовувати для надсилання повідомлень самим собі. Користувачі з великою кількістю чатів можуть закріпити свої повідомлення в чаті із собою у верхній частині списку розмов, щоб потім не довелося їх довго шукати.

Раніше для надсилання повідомлень доводилося використовувати обхідний шлях у вигляді функції Click to chat. Але тепер для тих же завдань можна скористатися новою функцією Message Yourself, яка вимагає меншої кількості дій.

Зазначимо в конкурентних сервісах є схожі функції: Note to Self у Signal, Jot Something Down у Slack, Saved Messages у Telegram.

Джерело: techcrunch