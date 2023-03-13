Uber оновив додаток — розумні рекомендації, «Збережені місця», відстеження поїздки на заблокованому iPhone та інші функції

Сервіс Uber розповів про найбільше оновлення дизайну застосунку за останні роки. Тепер користувачі можуть зберігати свої улюблені місця, бачити свою попередню та поточну активність, а також відстежувати прогрес своїх поїздок на iPhone, навіть не відкриваючи застосунок.

Нова версія застосунку відтепер Uber буде пам’ятати останні місця призначення та улюблені типи поїздок, щоб надавати розумні рекомендації на основі активності користувача. Наприклад, якщо користувач часто дістаєтеся місць з Uber Comfort, ця опція відображатиметься над рештою під час замовлення поїздки. А якщо користувач їздив кудись напередодні, у верхній частині головного екрана з’являться відповідні пропозиції пунктів призначення, що дозволятимуть швидко повторити поїздку.

Ще одна нова функція – «Збережені місця». Користувач може додати всі свої улюблені локації до цього списку, щоб не вводити ту саму адресу знову і знову. Список з’являтиметься, коли натиснути на панель пошуку з написом «Куди?». В нижній панелі розробники додали вкладку «Активність», яка містить інформацію про попередні, поточні чи майбутні замовлення – як-от час і місце призначення, квитанції та чайові.

Для власників iPhone є кілька додаткових нововведень. Нова версія застосунку дозволить їм бачити всі важливі оновлення щодо своєї поїздки в режимі реального часу без потреби відкривати програму. Інформація буде доступна на екрані блокування завдяки сповіщенням Live Activities. Інформація про транспортний засіб, час прибуття водія та статус поїздки вже відображається на пристроях з iOS 16 або новішими версіями операційної системи. А користувачі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max також зможуть відстежувати хід поїздки з Uber на Dynamic Island, користуючись іншими програмами. Найближчими тижнями подібні живі сповіщення у панелі сповіщень стануть доступними і для Android.