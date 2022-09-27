Uber відновлює роботу в Харкові: знижка 50%, відсутність комісії для водіїв та 5000 безоплатних поїздок для працівників критичної інфраструктури

Невдовзі після майже повного визволення Харківської області від російських окупантів компанія Uber повідомила про відновлення роботи сервісу в Харкові.

Зазначається, що протягом першого місяця після відновлення роботи Uber пропонує знижку 50% на всі поїздки в Харкові. Крім того, компанія не братиме комісію за обслуговування, тож 100% вартості поїздок надходитиме місцевим водіям.

Також Uber надає місту 5000 промокодів на безоплатні поїздки для працівників підприємств критичної інфраструктури. Ці поїздки розподілять для підтримки роботи працівників критичної інфраструктури, державних установ, волонтерів та неурядових організацій.

Наразі Uber працює у 18 містах України, таких як Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород та Харків.