Новини Україна 30.08.2023 о 14:41

Наземний варіант «Нептун» — 350 кг «корисного вантажу» на 400 км. Ймовірно, нею вразили той самий С-400 в Криму

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Юрій Орос

Автор новин

Україна може мати на озброєнні версію протикорабельної ракети Р-360 «Нептун», призначену для наземних цілей. Найімовірніше ми вже бачили результат її роботу — знищення ЗРК С-400 біля мису Тарханкут в окупованому Криму.

Новий варіант ймовірно має бойову частину масою 350 кг, яку можна доставити на дистанцію до 400 км. Для прикладу — це приблизна відстань від Херсону до Керчі.

Наземний варіант «Нептун» — 350 кг «корисного вантажу» на 400 км. Ймовірно, нею вразили той самий С-400 в Криму

Протикорабельна версія має скромніші (але офіційно підтверджені) специфікації — 150 кг бойової частини на відстань до 300 км. Новий варіант ракети може використовувати ту ж саму пускову установку, передає видання The War Zone слова не названого представника українського оборонного відомства. Він же повідомив, що удар по С-400 біля Оленівки на Тарханкуті «на 100% виконано модифікованим Нептуном».

Наземний варіант «Нептун» — 350 кг «корисного вантажу» на 400 км. Ймовірно, нею вразили той самий С-400 в Криму

Раніше про атаку на С-400 висловлювався секретар РНБО України Олексій Данилов. Він сказав, що це зробила «нова українська ракета», щоправда, не уточнив, яка саме:

Так, це наш новий продукт, який виявився абсолютно бездоганним.

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Наземний варіант «Нептун» — 350 кг «корисного вантажу» на 400 км. Ймовірно, нею вразили той самий С-400 в Криму
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Михайло Шпак

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На наступний після атаки день інформацію про нову ракету повідомив журналіст Юрій Бутусов. У його ФБ-дописі йдеться, що наземна «модифікація ракети «Нептун» була розроблена після початку повномасштабного вторгнення згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ В.Залужного 15 березня 2022-го року. Роботи проведені в рекордно короткі терміни, а випробування ракета проходить одразу у бою». Побажаємо новій розробці успіху в знищенні російських загарбників та їхньої техніки.

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Єгор Ді

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borowka

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