Наземний варіант «Нептун» — 350 кг «корисного вантажу» на 400 км. Ймовірно, нею вразили той самий С-400 в Криму

Україна може мати на озброєнні версію протикорабельної ракети Р-360 «Нептун», призначену для наземних цілей. Найімовірніше ми вже бачили результат її роботу — знищення ЗРК С-400 біля мису Тарханкут в окупованому Криму.

Новий варіант ймовірно має бойову частину масою 350 кг, яку можна доставити на дистанцію до 400 км. Для прикладу — це приблизна відстань від Херсону до Керчі.

Протикорабельна версія має скромніші (але офіційно підтверджені) специфікації — 150 кг бойової частини на відстань до 300 км. Новий варіант ракети може використовувати ту ж саму пускову установку, передає видання The War Zone слова не названого представника українського оборонного відомства. Він же повідомив, що удар по С-400 біля Оленівки на Тарханкуті «на 100% виконано модифікованим Нептуном».

Раніше про атаку на С-400 висловлювався секретар РНБО України Олексій Данилов. Він сказав, що це зробила «нова українська ракета», щоправда, не уточнив, яка саме:

Так, це наш новий продукт, який виявився абсолютно бездоганним.

The Secretary of Ukraine's National Security and Defence Council, Danilov: S-400 launcher in Crimea was destroyed by new Ukrainian missile. The missile was new. The missile was absolutely modern. Yes, this is our new product, which proved to be absolutely flawless. pic.twitter.com/kIR1KwVTLk — Clash Report (@clashreport) August 26, 2023

На наступний після атаки день інформацію про нову ракету повідомив журналіст Юрій Бутусов. У його ФБ-дописі йдеться, що наземна «модифікація ракети «Нептун» була розроблена після початку повномасштабного вторгнення згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ В.Залужного 15 березня 2022-го року. Роботи проведені в рекордно короткі терміни, а випробування ракета проходить одразу у бою». Побажаємо новій розробці успіху в знищенні російських загарбників та їхньої техніки.