Українська платформа «Прозорро.Продажі» отримала премію ООН як найкращий публічний сервіс

Організація Обʼєднаних Націй (ООН) відзначила Україну найпрестижнішою премію у сфері публічної служби — UN Public Service Awards. Це щорічна нагорода, яка з 2003 року відзначає передовий досвід у сфері державного управління та надання публічних сервісів. Переможців премії 2022 року оголосили в День державної служби ООН.

У конкурсі на отримання цієї нагороди Україну представляло державне підприємство «Прозорро.Продажі». Воно адмініструє державну електронну торгову систему, в якій проходять онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду активів. Державна електронна торгова система «Прозорро.Продажі» визнана кращою серед 350 проєктів з 58 країн світу.

Державна електронна торгова система «Прозорро.Продажі» гарантує безпечність електронних аукціонів, неможливість втручання в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі у торгах.

Зазначається, що нагороду UN Public Service Awards отримують кращі інституції та державні установи, що впроваджують найдієвіші підходи у сфері управління, чим забезпечують підвищення ефективності роботи уряду. Україна вперше здобула таку нагороду.