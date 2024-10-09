«Укрпошта» планує доставляти товари з Amazon в Україну — угоду можуть укласти до 1 січня

«Укрпошта» планує угоду з поштовою службою США (USPS), яка дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.

За словами гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, угода може запрацювати вже з 2025 року — домовленості планують досягти до 1 січня.

«Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України», — зазначив Смілянський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Після підписання угоди товари з Amazon прямуватимуть до України через Велику Британію (на доставку з Лондона піде один день). Також наразі ведуться переговори з британською Royal Mail щодо зниження тарифів для українців.

Як зазначає Forbes, за 2023 рік «Укрпошта» отримала понад 215 000 відправлень міжнародної експрес-доставки й відправила за кордон своїм партнерам понад 130 000 посилок. Наразі послуга доступна для відправлень у понад 130 країн світу із 27 000 точок обслуговування.

Загалом минулий рік завершився для національного поштового оператора з чистим доходом від реалізації товарів і послуг у розмірі 11,9 млрд грн (на 19% більше, ніж у 2022-му). Водночас у 2024 році очікується, що дохід зросте до 14,1 млрд грн.