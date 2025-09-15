"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення

“Укрпошта” представила новий мобільний застосунок — поки він працює в беті, але вже доступний для завантаження в App Store та Google Play, а також пропонує бонуси для перших користувачів.

Які функції доступні?

Push-сповіщення про надходження посилок, зміну статусу доставки, нагадування про отримання, нові акції та промокоди.

Автоматичне відображення відправлень: усі посилки, пов’язані з вашим номером телефону, автоматично з’являються в застосунку з моменту їх реєстрації, більше не потрібно чекати трек-номер.

Детальний трекінг: вся інформація про посилку, включно з маршрутом, відправником, отримувачем, тарифом, статусом, деталями оплати та штрихкодом для сканування у відділенні.

Список створених відправлень: можна переглядати, шукати, фільтрувати та сортувати посилки за групами.

Цікава опція для встановлення пріоритету доставки: можна обрати дорожче й на наступний день (тариф “Пріоритетний”), або за 2-4 дні (тариф “Базовий”) — за “найнижчим тарифом в Україні”.

Функція універсального пошуку відправлень та інтерактивна мапа відділень — з адресами, графіком роботи, їхнім типом і можливістю прокласти маршрут.

На другому етапі роботи застосунку запропонують переадресацію, зміну отримувача (безплатно до прибуття у відділення), оплату посилки; на третьому — приймання платежів та замовлення товарів, марок, ліків тощо.

Зазначається, що новий застосунок — це власна розробка Укрпошти, без залучення сторонніх компаній.

Бонуси для перших користувачів

Серед іншого керівник АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський анонсував, що кожен з нових користувачів застосунку отримає три безплатні відправлення за тарифом “Пріоритетний”.

“Ми запрошуємо вас завантажити бету, тестувати та залишати відгуки — там є спеціальна форма. Напишіть про баги, некоректну роботу або про те, що можна змінити для зручності (наприклад, замінити кнопку на свайп тощо)”.

Де завантажити?

Завантажити новий застосунок “Укрпошти” можна вже відсьогодні: в App Store та Google Play.

