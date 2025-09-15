Новини Софт 15.09.2025 comment views icon

"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення
"Укрпошта"

“Укрпошта” представила новий мобільний застосунок — поки він працює в беті, але вже доступний для завантаження в App Store та Google Play, а також пропонує бонуси для перших користувачів.

Які функції доступні?

  • Push-сповіщення про надходження посилок, зміну статусу доставки, нагадування про отримання, нові акції та промокоди.
  • Автоматичне відображення відправлень: усі посилки, пов’язані з вашим номером телефону, автоматично з’являються в застосунку з моменту їх реєстрації, більше не потрібно чекати трек-номер.
  • Детальний трекінг: вся інформація про посилку, включно з маршрутом, відправником, отримувачем, тарифом, статусом, деталями оплати та штрихкодом для сканування у відділенні.
  • Список створених відправлень: можна переглядати, шукати, фільтрувати та сортувати посилки за групами.
  • Цікава опція для встановлення пріоритету доставки: можна обрати дорожче й на наступний день (тариф “Пріоритетний”), або за 2-4 дні (тариф “Базовий”) — за “найнижчим тарифом в Україні”.
  • Функція універсального пошуку відправлень та інтерактивна мапа відділень — з адресами, графіком роботи, їхнім типом і можливістю прокласти маршрут.
"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення

На другому етапі роботи застосунку запропонують переадресацію, зміну отримувача (безплатно до прибуття у відділення), оплату посилки; на третьому — приймання платежів та замовлення товарів, марок, ліків тощо.

Зазначається, що новий застосунок — це власна розробка Укрпошти, без залучення сторонніх компаній.

Бонуси для перших користувачів

Серед іншого керівник АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський анонсував, що кожен з нових користувачів застосунку отримає три безплатні відправлення за тарифом “Пріоритетний”.

“Ми запрошуємо вас завантажити бету, тестувати та залишати відгуки — там є спеціальна форма. Напишіть про баги, некоректну роботу або про те, що можна змінити для зручності (наприклад, замінити кнопку на свайп тощо)”.

Де завантажити?

Завантажити новий застосунок “Укрпошти” можна вже відсьогодні: в App Store та Google Play.

Дорожче і довше: Нова пошта та Укрпошта оновили правила доставки у США

Джерело: Укрпошта, Ігор Смілянський

Популярні новини

arrow left
arrow right
Дорожче і довше: Нова пошта та Укрпошта оновили правила доставки у США
Apple представляє Final Cut Camera 2.0 з новими функціями фото iPhone 17
Портрет "українського електроводія" за ПриватБанком: 40-річний одружений підприємець, що бере авто у кредит на 5 років
Популярний Nova Launcher для Android закривається: засновник і єдиний розробник йде з компанії
Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України
"Samsung, Asus, Xiaomi, тримаєте клієнтів за дурнів?": Гороховський заявив про тиск на реселерів через "10% знижки на все" у monoмаркет
Мінцифри 2.0: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Федорова — що про них відомо?
Продажі Apple iPhone 17 в Україні стартують 26 вересня — з "вищими на 10% цінами"
Квантові віртуальні машини скоротять обчислення з днів до годин
Художниця позивається до "Укрпошти" через використання картини для марки без дозволу
Оновлена трилогія S.T.A.L.K.E.R. в патчі 1.3 отримала "швидкі" кнопки з "Поклику Прип'яті"
Петабайти на метр: прототип "касетної плівки" на базі ДНК створили в Китаї
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати