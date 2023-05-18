«Укрзалізниця» вперше продала більше квитків через застосунок, ніж через каси

«Укрзалізниця» відзначила досить вагоме досягнення — частка продажу залізничних квитків через офіційний застосунок вперше перевищила обсяги продажів у касах.

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Якщо конкретніше, то у квітні пасажири придбали у застосунку 22,8% від загальної кількості проданих квитків, тоді як до кас звернулося 22,3% пасажирів. Загалом вже 78% залізничних квитків продається онлайн — сюди, серед іншого, входять офіційний сайт, чат-боти та партнерські канали продажу. Тут доречно пригадати, що раніше «Укрзалізниця» повністю перевела в онлайн продаж квитків на популярні міжнародні рейси, щоб ефективно протидіяти шахраям-спекулянтам, які скупляють квитки для подальшого перепродажу за завищеними цінами.

Минулого року національний залізничний перевізник запустив новий мобільний застосунок на iOS та Android і відтоді постійно працює над покращенням та розширенням онлайн-сервісів для пасажирів. Наприклад, в одному з останніх релізів ми додали можливість докупити квитки на тварин та багаж до вже наявного квитка — раніше це можна було зробити виключно в касі.

Днями «Укрзалізниця» вперше протестувала таргетовані навігаційні сповіщення через застосунок — завдяки персоналізованим інструкціям щодо транзитних маршрутів пасажири попри російські обстріли (йдеться про ворожий обстріл Хмельниччини на світанку 13 травня) швидко зорієнтувалися та змогли дістатися пунктів призначення.

Станом на середину травня 2023 року застосунок «Укрзалізниці» встановили близько 800 тис. користувачів, які придбали понад 2,2 млн квитків. Актуальну версію програми можна завантажити в офіційних магазинах Google Play Store та App Store.