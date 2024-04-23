«Усі конкуренти так роблять»: ШІ-дослідниця судиться з Amazon за нехтування авторськими правами

ШІ-дослідниця та ексменеджерка Amazon Вівіан Гадері звинувачує колишнього роботодавця в порушенні вимог щодо авторського права. Тих, які він сам встановив.

Про це йдеться в тексті судового позову до компанії, на який посилається The Register.

Крім цього, ексспівробітниця звинувачує компанію в трудовій дискримінації, порушенні закону про відпустку, несправедливому звільненні після декрету. Але є там і деякі цікаві деталі про «внутрішню кухню» компанії.

Вівіан Гадері подала позов проти Amazon минулого тижня. Вона працювала в підрозділах Amazon Alexa та Amazon LLM. На роботі вона досягла певних успіхів і отримала підвищення.

Вівіан повернулася на роботу після декрету у січні 2023 року і взялася за роботу над великою мовною моделлю. В її обов’язках було виявлення порушень внутрішньої політики Amazon щодо авторського права та передача цих фактів в юридичний відділ.

У березні директор її команди поставив завдання — знайти причини, чому Amazon не досягає своїх цілей щодо якості пошуку Alexa.

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В розмові він порекомендував для покращення результатів ігнорувати політику авторського права. Директор попросив звернути увагу на конкурентів зі словами «усі так роблять».

Після цього вона зустрілася з представником юридичного відділу, щоб висловити своє занепокоєння вказівкою, вищого керівництва. Проте ця зустріч не мала результатів.

У заяві сказано, що згодом вона попросила перевестись в іншу команду. Але їй відмовили. Потім поставили інше завдання, яке полягає у виконанні планових показників: вимагали створити план зменшення витрат на зберігання даних у AmazonBot на 75% лише за 8 робочих днів.

Тому Вівіан Гадері заявила в скарзі, що такі завдання ставили перед нею спеціально, очікуючи на провал і наближаючи звільнення.

«Усі так роблять». Не тільки Amazon

Звинувачення в порушенні авторських прав для ШІ-розробників зараз не здивують нікого.