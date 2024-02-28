OpenAI звинуватила The New York Times у зломі ChatGPT із метою подати позов про порушення авторських прав

OpenAI заявила, що The New York Times «заплатила комусь, щоб зламати продукти OpenAI, такі як ChatGPT, щоб підлаштувати судовий позов» проти провідного виробника ШІ. У поданому позові OpenAI стверджує, що «100 прикладів, в яких певна версія моделі GPT-4 OpenAI нібито генерувала кілька абзаців контенту Times у відповідь на запити користувача», не відображають того, як звичайні люди користуються ChatGPT.

Замість цього, як стверджується, Times знадобилися «десятки тисяч спроб, щоб згенерувати» ці нібито «вкрай аномальні результати» шляхом «націлювання і використання помилки», яку OpenAI тепер «зобов’язується усунути».

Всупереч твердженням у скарзі, ChatGPT жодним чином не замінює передплату на The New York Times. У реальному світі люди не використовують ChatGPT або будь-який інший продукт OpenAI з цією метою. І не могли б. Звичайним чином, ніхто не може використовувати ChatGPT для того, щоб за власним бажанням отримувати статті в Times. — стверджує OpenAI у клопотанні, яке має на меті відхилити більшість претензій The Times.

OpenAI стверджує, що суд повинен відхилити позови про пряме порушення авторських прав, порушення авторських прав за сприяння, порушення Закону про авторське право в цифрову епоху і незаконне привласнення, всі з яких вона називає «юридично неспроможними».

Якщо клопотання OpenAI буде задоволено, то, швидше за все, залишаться лише позови про розмивання торгової марки. Але якщо The Times виграє, що це цілком можливо — OpenAI може бути змушена видалити ChatGPT і почати все спочатку, передає ArsTechnica..

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