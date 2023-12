The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через порушення авторських прав моделями штучного інтелекту

The New York Times подає позов проти OpenAI та Microsoft через порушення авторських прав. Позивач стверджує, що обидві компанії створили свої моделі штучного інтелекту шляхом «копіювання та використання мільйонів» статей видання і в результаті тепер «безпосередньо конкурують» з їхнім контентом.

У позові йдеться, що великі мовні моделі (LLM) OpenAI та Microsoft, на яких засновані ChatGPT та Copilot, «можуть генерувати вихідні дані, які дослівно відтворюють контент Times, точно резюмують його та імітують його виразний стиль». Це «підриває та шкодить» відносинам Times з читачами, а також позбавляє його «підписок, ліцензування, реклами та партнерських доходів».

У скарзі також стверджується, що ці моделі ШІ «загрожують високоякісній журналістиці», завдаючи шкоди здатності агентств новин захищати і монетизувати контент.

Водночас у позові йдеться, що випуск моделей ШІ, навчених на основі матеріалів Times, виявився надзвичайно прибутковим як для Microsoft, так і для OpenAI. Видання стверджує, що протягом кількох місяців намагалося вести переговори з обома компаніями, щоб «гарантувати, що воно отримає справедливу вартість за використання свого контенту», але не змогло дійти згоди.

Видання висуває позов обом компаніям за порушення авторських прав і просить їх притягнути до відповідальності за «мільярди доларів законної та реальної шкоди» за нібито копіювання його робіт. Воно також просить суд заборонити OpenAI та Microsoft навчати свої моделі ШІ з використанням його контенту, а також видалити матеріали Times із наборів даних компаній.

В останні місяці багато новинних агентств заблокували систему сканування OpenAI, не дозволяючи компанії продовжувати збирати контент зі своїх сайтів і використовувати його для навчання моделей ШІ. До таких дій вдавалися The New York Times, BBC, CNN та Reuters. Водночас Аксель Спрінгер, який володіє Politico та Business Insider, раніше уклав угоду з OpenAI, яка дозволяє ChatGPT отримувати інформацію безпосередньо з обох джерел. Associated Press також дозволяє OpenAI навчати свої моделі на новинах протягом наступних двох років.

Джерело: The Verge