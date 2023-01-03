Усі найбільші мобільні оператори США відключили 3G

3G — одна з ключових технологій, яка започаткувала еру смартфонів, і схоже її панування остаточно закінчилось в США.

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Перші телефони 3G почали з’являтися на початку 2000-х років, але в США ця мережа по-справжньому зарекомендувала себе з появою саме смартфонів. Коли люди почали купувати, наприклад, iPhone 3G або HTC Dream (він же T-Mobile G1), переваги швидкого (на той час) підключення до Інтернету стали очевидними. Перегляд вебсторінок у дорозі більше не був перевагою для окремих людей певних спеціальностей, а став чимось, що будь-хто міг робити щодня.

У той час як в інших країнах 3G існуватиме ще протягом багатьох років, технологію вважають застарілою — попри те, що обладнання все ще працює і забезпечує зв’язок. Однією з причин, чому оператори виводять ці мережі з експлуатації — є звільнення частот для розміщення нових технологій. T-Mobile 5G, наприклад, використовує свій спектр, який колись був частиною 3G-мережі компанії.

У грудні Verizon почав відключати клієнтів від 3G-мережі, тож їхні телефони позбавились можливості використовувати дані, здійснювати дзвінки та надсилати текстові повідомлення. Це був останній великий оператор США, який вимкнув 3G — AT&T відключив послугу у лютому, а T-Mobile почав згортати свої старі мережі через місяць.

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Про відключення клієнтів з 3G-пристроями повідомляли ще у 2019 році, а згодом дату перенесли на 31 грудня 2022 року. Усім користувачам компанія надіслала нові телефони з підтримкою LTE, а також листи із поясненнями. За даними Fierce Wireless, Verizon повідомила клієнтів із пристроями 3G, що їхні лінії буде призупинено за день до початку грудневого платіжного циклу. Однак вони все ще зможуть використати технологію для того, щоб зв’язатись зі службою підтримки Verizon або зателефонувати в 911 до дня, ще передує лютневому платіжному циклу.

Джерело: The Verge