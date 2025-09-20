Новини Пристрої 20.09.2025 comment views icon

Casio зробила "емоційного" ШІ-пухнастика: робот Moflin за $429 реагує на дотики й створює відчуття присутності

Вадим Карпусь

Casio зробила "емоційного" ШІ-пухнастика: робот Moflin за $429 реагує на дотики й створює відчуття присутності
Moflin / Casio

Casio випустила в США та Великій Британії свого ШІ-“пухнастика” Moflin. Це “розумний компаньйон”, що “має емоції, як жива істота”. Така собі сучасна механічна версія Тамагочі (чи тріббла із “Зоряного шляху”) з прицілом на ШІ та персоналізовану взаємодію.

Moflin являє собою компактний робот у м’якій “шкурі”, керований штучним інтелектом. Пристрій позиціюють як засіб, що надає “заспокійливу присутність” і “тиху підтримку”. Такий механічний “пухнастик” вміє рухатися й нахиляти голову, реагувати на світло та дотик, а також “слухати” голоси через вбудований мікрофон. Алгоритми емоційної моделі керують його поведінкою — він може демонструвати діапазон станів: засмучений, збуджений, радісний, тривожний, самотній, спокійний тощо. Погладжування, обійми або розмови викликають “позитивні” реакції; ігнорування чи раптові рухи — “негативні”. За словами Casio, пристрій може “прив’язуватися” до власника з часом — його реакції адаптуються залежно від взаємодії, ніби формується емоційний зв’язок.

Casio зробила "емоційного" ШІ-пухнастика: робот Moflin за $429 реагує на дотики й створює відчуття присутності
Moflin / Casio

Moflin працює від вбудованого акумулятора близько 5 годин. У комплекті є “ліжко-зарядка” для підзаряджання. Пристрій не любить екстремальних умов — робочий температурний діапазон становить від 5 °C до 35 °C, а вологість повітря має бути не більшою за 80%. Casio також просить не мочити пристрій і не піддавати його сильним температурним стресам. Це як Mogwai з “Гремлінів” — його не можна перегрівати, переохолоджувати чи мочити.

Casio зробила "емоційного" ШІ-пухнастика: робот Moflin за $429 реагує на дотики й створює відчуття присутності
Moflin / Casio

Moflin може принести емоційний комфорт тим, хто відчуває самотність або потребує простого способу знизити стрес. Інтерактивність (рухи, звукові й тактильні реакції) створює відчуття присутності “тваринки”, не вимагаючи живого догляду. Адаптивна поведінка обіцяє, що взаємодія з часом стає більш персоналізованою.

Водночас варто згадати про потенційні емоційні пастки такої терапевтичної ШІ-реалізації та можливі питання приватності. Наприклад, до чого призведе збір голосових даних чи їхнє оброблення. Відповіді на такі питання повинні дати експерти.

ШІ-компаньйон Moflin раніше був доступний лише в Японії, а тепер Casio офіційно пропонує його за $429 в США та £369 у Великій Британії.

Джерело: pcgamer

