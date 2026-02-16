В Apex Legends дають "вічний" бан за миші Logitech

Apex Legends / Комп'ютерні миші Logitech

Гравців Apex Legends почали перманентно банити за використання нової миші Logitech G Pro X2 Superstrike. Античіт класифікує пристрій як такий, що надає переваги.





Користувач у X (Twitter) поскаржився, що отримав вічний бан. Причиною стало так зване “покращення ігрового процесу”.

“Це означає використання несанкціонованих методів для покращення продуктивності в грі шляхом усунення обмежень ігрового процесу або покращення ігрових здібностей (наприклад, покращення зброї, руху або предметів)”, — йшлося в листі.

Його розбанили після хвилі обурення в соцмережах. Та проблема виявилася системною. Користувачі підозрюють, що античіт сприйняв технологію швидкого спрацьовування Haptic Inductive Trigger System у цій миші як чіт.

У Logitech G Pro X2 Superstrike кнопки працюють через електромагнітну індукцію, а не як звичайні механічні чи оптичні. Завдяки цьому реакція майже миттєва, без стороннього софту чи макросів. Але античіт може сприймати таку швидкість як автоматизацію. У мережі припускають, що система відстежує таймінги кліків і вважає надто швидке натискання підозрілим.

Також ситуація може пояснюватися звичайними помилковими банами. Студії часто блокують SOCD (одночасне натискання різних напрямків, як ліво або право) або інші механіки швидкого вводу в змагальних шутерах. Тож нова система Logitech могла випадково потрапити під ті ж правила.





Проблема не обмежується лише однією Apex Legends. Геймери скаржилися на бани і в інших онлайн-шутерах, зокрема в CS2. Античіт, схоже, автоматично інтерпретує блискавичні кліки як зовнішнє втручання або апаратні макроси, навіть якщо гра чесна. Наразі скарги продовжують з’являтися в соцмережах і на ігрових форумах.

“Я б не ризикував користуватися цією мишею принаймні кілька тижнів. Хто знає, раптом VAC розпізнає таку швидкість як тригербот”, — припускають в обговоренні в Steam.

За тестами Human Benchmark, середній час реакції цієї миші близько 172 мс, тоді як у популярних моделей на кшталт Razer Viper V3 Pro до 206 мс. Така різниця виглядає для алгоритмів як штучне прискорення вводу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: TechPowerUp, VpeSports