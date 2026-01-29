Новини Ігри 29.01.2026 comment views icon

В ARC Raiders зникла українська локалізація: студія каже, що її додали помилково

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В ARC Raiders зникла українська локалізація: студія каже, що її додали помилково
ARC Raiders / Embark Studios

Рано раділи: Embark Studios повідомила, що помилково додала українську локалізацію в ARC Raiders разом з патчем 1.13.0. Однак є гарні новини.


Розробники повідомили в дописі Steam, що оновлення “виявило кілька непередбачених проблем”. Вони випускають фікси на всі платформи, однак на Xbox будуть деякі затримки. Протягом цього часу гравці Xbox, на жаль, не зможуть грати в різні режими.

За словами Embark Studios, частина української локалізації ненавмисно з’явилася в грі, що пояснює зайві рухи для налаштування в Steam. Студія активно працює над повним перекладом українською мовою і випустить його, як тільки він буде готовий. Коли саме це станеться наразі невідомо.

В ARC Raiders зникла українська локалізація: студія каже, що її додали помилково
Повідомлення про ранню українську локалізацію в ARC Raiders

У решті допису розробники розповіли, що виправили баг із хаотичною зміною скорострільності деяких видів зброї. Вони також пофіксили швидкість появи першого лута під час мародерства. Окремо патч закрив проблему з косметикою: речі за жетони рейдерів тепер видно в меню налаштувань навіть до покупки.

Нагадаємо, у попередньому оновленні ARC Raiders з’явився режим “Соло проти загонів” для гравців від 40 рівня, де можна заробити додаткові +20% досвіду. Також мапа Buried City отримала альтернативну версію з птахами під назвою Bird City, з’явилася спеціальна вітрина з нагородами та система античиту з трьома етапами покарання.


Після виходу оновлення частина гравців в Steam скаржилася, що сервери почали лагати, текстури ламаються і під час рейдів вони втрачають увесь лут. Деякі рейдери зависали на одному місці та не могли відбиватися проти роботів. Зі свого боку Embark Studios просить активно повідомляти про проблеми, щоб фіксувати баги та працювати над їхнім вирішенням.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент
Італійський готель із назвою з Arc Raiders засипали 5-зірковими відгуками
Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні
В Epic Games Store роздають адвентюру-детектив з 94% рейтингу
Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%
Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360
Вийшов патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: виправлення сюжетних квестів і дрібніших багів
Скасований рімейк Prince of Persia був готовий на 99%, — інсайдер
Нові витоки GTA 6: керування двома протагоністами, система стосунків як в RDR2 та копи для NPC
Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4
IO Interactive перенесла реліз 007 First Light на "стару" дату GTA 6
Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну
В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Багаторічний мод Doom II став повноцінною грою: вийшов горор-шутер Total Chaos з рейтингом 88%
Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність
Автори Disco Elysium писали настільки багато тексту, що зламали софт діалогів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати