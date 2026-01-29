В ARC Raiders зникла українська локалізація: студія каже, що її додали помилково

ARC Raiders / Embark Studios

Рано раділи: Embark Studios повідомила, що помилково додала українську локалізацію в ARC Raiders разом з патчем 1.13.0. Однак є гарні новини.





Розробники повідомили в дописі Steam, що оновлення “виявило кілька непередбачених проблем”. Вони випускають фікси на всі платформи, однак на Xbox будуть деякі затримки. Протягом цього часу гравці Xbox, на жаль, не зможуть грати в різні режими.

За словами Embark Studios, частина української локалізації ненавмисно з’явилася в грі, що пояснює зайві рухи для налаштування в Steam. Студія активно працює над повним перекладом українською мовою і випустить його, як тільки він буде готовий. Коли саме це станеться наразі невідомо.

У решті допису розробники розповіли, що виправили баг із хаотичною зміною скорострільності деяких видів зброї. Вони також пофіксили швидкість появи першого лута під час мародерства. Окремо патч закрив проблему з косметикою: речі за жетони рейдерів тепер видно в меню налаштувань навіть до покупки.

Нагадаємо, у попередньому оновленні ARC Raiders з’явився режим “Соло проти загонів” для гравців від 40 рівня, де можна заробити додаткові +20% досвіду. Також мапа Buried City отримала альтернативну версію з птахами під назвою Bird City, з’явилася спеціальна вітрина з нагородами та система античиту з трьома етапами покарання.





Після виходу оновлення частина гравців в Steam скаржилася, що сервери почали лагати, текстури ламаються і під час рейдів вони втрачають увесь лут. Деякі рейдери зависали на одному місці та не могли відбиватися проти роботів. Зі свого боку Embark Studios просить активно повідомляти про проблеми, щоб фіксувати баги та працювати над їхнім вирішенням.