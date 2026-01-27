Новини Ігри 27.01.2026 comment views icon

В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація
Arc Raiders / Скриншот Telegram-каналу OLDboi

В Arc Raiders з’явилася можливість встановити українську локалізацію. У соцмережах пишуть вона доступна на консолях, але на ПК треба налаштовувати вручну.


Великий патч 1.13.0 Headwinds стосується виправлення багів і новому контенті. У Discord-каналі української спільноти помітили, що з оновленням з’явилася українська локалізація. Вона вже доступна на консолях, а щоб запрацювало в Steam треба:

  • Зайти у меню налаштувань;
  • Відкрити вкладку “Загальне”;
  • У параметрах запуску прописати culture=uk або -culture=uk.
В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація
Меню налаштувань Arc Raiders / Скриншот Telegram-каналу OLDboi

Крім того, патч Headwinds 1.13.0 додає режим “Соло проти загонів”, який відкривається гравцям від 40 рівня. Увімкнувши перемикач, соло-гравець потрапляє у матчі проти команд. За успішне виживання та евакуацію дають +20% досвіду, але ризик померти і втратити лут набагато вищий.

Ще з’явилася спеціальна вітрина “Відображення трофеїв”. Гравець здає частини ворогів Arc, відкриває нові етапи й отримує нагороди: креслення, жетони рейдера, косметику. Наприкінці можна забрати емоцію “Виття” і 300 000 монет. Вітрина не прив’язана до сезонних подій.


Також мапа Buried City отримала новий варіант з птахами під назвою Bird City. Цей режим змінюється щотижня й доступний тільки для Buried City. На локації тепер:

  • птахи гніздяться в димарях;
  • у гніздах можна знайти лут;
  • більше зіплайнів;
  • вища щільність гравців;
  • більше літаючих Arc;
  • частіші бої на висоті.

Оновлення додає два нові епічні модифікатори спорядження та 7 квестів для гравців високого рівня. Тепер друзі можуть приєднуватися до загону навіть під час рейду, а запрошення більше не обмежуються рішенням лідера. У грі також з’явилася система античиту з трьома етапами покарання. Перше порушення тягне за собою тимчасовий бан, друге — довший, а третє завершується перманентним блокуванням.

В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація
Arc Raiders

Розробники також переробили поведінку ворогів. Arc тепер краще обходять перешкоди, а спостерігачі більше не застрягають у будівлях. Серед технічних змін — нове освітлення, покращений звук і голосовий чат, оновлений інтерфейс та інші дрібні виправлення, які роблять гру більш стабільною. Окремо прибрали лазівку в Stella Montis Vault, через яку гравці могли неправильно отримувати нагороди.

Оновлення Arc Raiders 1.13.0 вже доступне на всіх платформах. Гра доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series XS.

Спецпроєкти
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів

Джерело: Beebom

Популярні новини

arrow left
arrow right
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Epic Games Store віддає екшн-горор від автора оригінальної Dead Space
Це не Леон: GameStop "засвітив" другого ігрового персонажа Resident Evil Requiem (оновлено)
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
"Безумовно, так!": ексдизайнер квестів The Witcher 3 підтвердив багато романів у вампірській The Blood of Dawnwalker
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження
Вийшов патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: виправлення сюжетних квестів і дрібніших багів
Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3
Квентін Тарантіно відновив втрачений розділ з "Вбити Білла" для Fortnite
Новий витік GTA 6: екс-аніматор Rockstar показав ранні кадри з Люсією та велосипедами
Заборонена в Steam та EGS гра жахів Horses стала бестселером у GOG — з майже ідеальним рейтингом
Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360
Тодд Говард назвав улюблену фракцію Fallout та розповів, як коронна фраза гри ледь не зникла з серіалу
Плавність рухів: утиліта ShaderBeam імітує ЕПТ-екран на моніторах з високою частотою оновлення
Half-Life 3 вийде навесні 2026 року як лаунч-тайтл для Steam Machine, — інсайдер
GSC перенесла контентне оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2 на два дні
Розробник з України створив мобільну RPG для вивчення англійської — нові слова як механіка виживання
Видалення повідомлень і друзів на Xbox підвищує продуктивність ігор
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати