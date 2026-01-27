В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація

Arc Raiders / Скриншот Telegram-каналу OLDboi

В Arc Raiders з’явилася можливість встановити українську локалізацію. У соцмережах пишуть вона доступна на консолях, але на ПК треба налаштовувати вручну.





Великий патч 1.13.0 Headwinds стосується виправлення багів і новому контенті. У Discord-каналі української спільноти помітили, що з оновленням з’явилася українська локалізація. Вона вже доступна на консолях, а щоб запрацювало в Steam треба:

Зайти у меню налаштувань;

Відкрити вкладку “Загальне”;

У параметрах запуску прописати culture=uk або -culture=uk.

Меню налаштувань Arc Raiders / Скриншот Telegram-каналу OLDboi

Крім того, патч Headwinds 1.13.0 додає режим “Соло проти загонів”, який відкривається гравцям від 40 рівня. Увімкнувши перемикач, соло-гравець потрапляє у матчі проти команд. За успішне виживання та евакуацію дають +20% досвіду, але ризик померти і втратити лут набагато вищий.

Ще з’явилася спеціальна вітрина “Відображення трофеїв”. Гравець здає частини ворогів Arc, відкриває нові етапи й отримує нагороди: креслення, жетони рейдера, косметику. Наприкінці можна забрати емоцію “Виття” і 300 000 монет. Вітрина не прив’язана до сезонних подій.





Також мапа Buried City отримала новий варіант з птахами під назвою Bird City. Цей режим змінюється щотижня й доступний тільки для Buried City. На локації тепер:

птахи гніздяться в димарях;

у гніздах можна знайти лут;

більше зіплайнів;

вища щільність гравців;

більше літаючих Arc;

частіші бої на висоті.

Оновлення додає два нові епічні модифікатори спорядження та 7 квестів для гравців високого рівня. Тепер друзі можуть приєднуватися до загону навіть під час рейду, а запрошення більше не обмежуються рішенням лідера. У грі також з’явилася система античиту з трьома етапами покарання. Перше порушення тягне за собою тимчасовий бан, друге — довший, а третє завершується перманентним блокуванням.

Розробники також переробили поведінку ворогів. Arc тепер краще обходять перешкоди, а спостерігачі більше не застрягають у будівлях. Серед технічних змін — нове освітлення, покращений звук і голосовий чат, оновлений інтерфейс та інші дрібні виправлення, які роблять гру більш стабільною. Окремо прибрали лазівку в Stella Montis Vault, через яку гравці могли неправильно отримувати нагороди.

Оновлення Arc Raiders 1.13.0 вже доступне на всіх платформах. Гра доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series XS.

Джерело: Beebom