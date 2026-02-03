В GOG безплатно віддають оригінальну трилогію Alone in the Dark

Alone in the Dark

GOG тимчасово безплатно роздає оригінальну трилогію Alone in the Dark, які заклали основи жанру 3D-жахів. Серія вийшла навіть до Resident Evil і Silent Hill.





Акція дійсна лише до 5 лютого, 16:00 за київським часом. Щоб отримати ігри зайдіть у розділ розіграшів на GOG та натисніть “додати до бібліотеки”. Або можна просто перейти за посиланням. У роздачу входять класичні survival horror Alone in the Dark (1992), Alone in the Dark 2 (1993) та Alone in the Dark 3 (1994).

Перша частина переносить гравця в Луїзіану 1920-х років. Ви досліджуєте моторошний маєток, читаєте записки, розв’язуєте головоломки й намагаєтесь вижити серед надприродних загроз. Гру можна пройти майже без боїв, роблячи ставку на уникання небезпеки.

Alone in the Dark 2 різко зміщує фокус у бік екшену. Головний герой Едвард Карнбі стикається з гангстерами, піратами та магією вуду. Загадки відходять на задній план, поки стає більше стрілянини. Частину гри доводиться проходити за дитину, яка не може битися. Третя частина відправляє Карнбі в прокляте місто-привид у каліфорнійській пустелі. Тут розробники намагалися поєднати атмосферу першої частини з активнішим геймплеєм другої, додавши сетинг “містичного вестерну”.





Трилогія відома тим, що поєднала тривимірних персонажів із намальованими фонами. Звичайно ігри виглядають архаїчно за сучасними мірками, але залишаються важливою частиною історії жанру.

Зазначимо, що серію намагалися перезапустити у 2024 році, але нова версія не виправдала очікувань видавця THQ Nordic і в підсумку призвела до закриття студії Pieces Interactive. Тепер GOG пропонує безплатно ознайомитися із витоками.

Джерело: Polygon