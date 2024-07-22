В Мінцифри кажуть, що електронне бронювання в Дії «літає» — година на рішення та бронь для 34+ тисяч працівників за тиждень

З 17 липня на порталі «Дія» запрацював сервіс електронного бронювання, а нині очільник Мінцифри поділився першими результатами.

За тиждень керівники через портал забронювали 34+ тисячі працівників, а рішення по кожному, згідно з Мінцифри, займало не більше години:

«Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години. Компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо. Сервіс виключає паперову тяганину та зайву бюрократію», — розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Загалом в Україні визнано критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій, а від мобілізації заброньовано 800 тисяч осіб (заступник міністра економіки Віталій Кіндратів минулого тижня говорив, що для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей).

Також у Дії вже зафіксовані й відмови у бронюванні, однак відсоток невеликий, розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач:

«Здебільшого, це працівник або вже заброньований, наприклад, якого повторно хотіли забронювати. Або особу не знайдено в реєстрі військовозобов’язаних, або особа не перебуває в трудових відносинах».

Водночас компанії скаржились, що в деяких випадках система некоректно відображає дані (в основному фіксувались проблеми з відображенням критичного статусу підприємства чи повідомлення про некоректну цифру військовозобов’язаних та заброньованих).

Решта загалом кажуть про позитивний досвід, наприклад, CEO «Небула Діджитал» Вадим Янчук розповів dev.ua, що забронював п’ятьох співробітників за 10 хвилин.