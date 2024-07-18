«Запас є». Мінекономіки назвало ліміт військовозобов’язаних на бронювання від мобілізації

Наразі в Україні заброньовано близько 800 тисяч людей, однак запас на бронювання ще є і досить великий, кажуть в Мінекономіки.
За даними заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва (через Forbes Ukraine), для забезпечення військових потреб на сьогодні в Україні можливо забронювати близько 1,2 млн людей.
«Наразі є розуміння, що для забезпечення військових потреб можемо забронювати близько 1,2 млн осіб. Зараз заброньовано близько 800 000 осіб, тому є певний запас».
Зазначимо, що наразі в Україні понад 700 підприємств, установ і організацій визнані критично важливими. Подібний статус видається на рік, зважаючи на відповідність певним критеріям (як-от рівень сплати податків, валютних надходжень, середньої заробітної плати, відсутність заборгованості з ЄСВ). За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації.
«Мінекономіки щосереди проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів. На кожному засіданні розглядають не менше 20 заяв»,— пояснює Кіндратів.
Нагадаємо, що відучора після бета-тесту на порталі «Дія» повноцінно запрацювала послуга електронного бронювання, яким можуть скористатися підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки.
Як працює процедура електронного бронювання?
- Державний орган вносить через портал «Дія» інформацію про критично важливе підприємство (найменування, код ЄДРПОУ тощо). Мінекономіки після перевірки внесеної інформації формує Єдиний перелік компаній, які підпадають під бронювання.
- Далі керівник підприємства на порталі «Дія» подає список військовозобов’язаних працівників, яких він хоче забронювати.
- Дані проходять автоматичну перевірку у реєстрі «Оберіг», а також реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відповідності даних військовозобов’язаному автоматично надається бронювання.
- Формується витяг про бронювання на підставі відомостей, отриманих від «Оберега» з QR-кодом, а далі він надсилається в електронний кабінет користувача. Також дані синхронізуються з Резерв+, де буде відображена інформація про бронювання.
- Система автоматично регулює відсоток заброньованих осіб. Підприємство не може забронювати більше співробітників, ніж це дозволено за процедурою.
Зазначимо, що наразі в Україні обговорюють кілька моделей економічного бронювання, які передбачають сплату певної суми грошей чи податків в обмін на бронь.
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