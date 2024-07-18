«Запас є». Мінекономіки назвало ліміт військовозобов’язаних на бронювання від мобілізації

Наразі в Україні заброньовано близько 800 тисяч людей, однак запас на бронювання ще є і досить великий, кажуть в Мінекономіки.

За даними заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва (через Forbes Ukraine), для забезпечення військових потреб на сьогодні в Україні можливо забронювати близько 1,2 млн людей.

«Наразі є розуміння, що для забезпечення військових потреб можемо забронювати близько 1,2 млн осіб. Зараз заброньовано близько 800 000 осіб, тому є певний запас».

Зазначимо, що наразі в Україні понад 700 підприємств, установ і організацій визнані критично важливими. Подібний статус видається на рік, зважаючи на відповідність певним критеріям (як-от рівень сплати податків, валютних надходжень, середньої заробітної плати, відсутність заборгованості з ЄСВ). За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації.

«Мінекономіки щосереди проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів. На кожному засіданні розглядають не менше 20 заяв»,— пояснює Кіндратів.

Нагадаємо, що відучора після бета-тесту на порталі «Дія» повноцінно запрацювала послуга електронного бронювання, яким можуть скористатися підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки.

Як працює процедура електронного бронювання?

Державний орган вносить через портал «Дія» інформацію про критично важливе підприємство (найменування, код ЄДРПОУ тощо). Мінекономіки після перевірки внесеної інформації формує Єдиний перелік компаній, які підпадають під бронювання.

Далі керівник підприємства на порталі «Дія» подає список військовозобов’язаних працівників, яких він хоче забронювати.

Дані проходять автоматичну перевірку у реєстрі «Оберіг», а також реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відповідності даних військовозобов’язаному автоматично надається бронювання.

Формується витяг про бронювання на підставі відомостей, отриманих від «Оберега» з QR-кодом, а далі він надсилається в електронний кабінет користувача. Також дані синхронізуються з Резерв+, де буде відображена інформація про бронювання.

Система автоматично регулює відсоток заброньованих осіб. Підприємство не може забронювати більше співробітників, ніж це дозволено за процедурою.

Зазначимо, що наразі в Україні обговорюють кілька моделей економічного бронювання, які передбачають сплату певної суми грошей чи податків в обмін на бронь.