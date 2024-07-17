На порталі «Дія» доступне онлайн-бронювання працівників — одна доба замість тижнів

На порталі «Дія» з’явилася можливість бронювання військовозобов’язаних працівників компаній. Співробітників критично важливих підприємств та таких, що працюють на потреби Сил оборони України, можна забронювати за годину.

Звичайна процедура бронювання могла тягнутися тижнями та не завжди мала адекватний результат. За цей термін підприємство могло помилково втратити важливого працівника через мобілізацію. Зараз рішення щодо бронювання ухвалюють не люди, а алгоритм автоматичних перевірок у наявних реєстрах. Як це працює:

Керівник підприємства або установи подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву власним електронним підписом.

Система перевіряє критичну важливість підприємства, офіційне працевлаштування працівника та його дані в реєстрі «Оберіг».

«Дія» протягом доби надсилає керівникові відповідь.

Міністерство економіки України уточнює вимоги в інфографіці.

У разі згоди системи на бронювання, військовозобов’язаний також отримає відповідне оновлення в застосунку «Резерв+». Портал дозволяє зберегти та надрукувати витяг про бронювання.

«Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій підприємств», — зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послугу реалізувало Мінцифри разом з Міноборони та Мінекономіки за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації».

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Джерела: Дія, Михайло Федоров, Мінекономіки