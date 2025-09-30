Новини Наука та космос 30.09.2025 comment views icon

В одній глибокій галактиці: Чубакка з "Зоряних воєн" знайдений в океані

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

В одній глибокій галактиці: Чубакка з "Зоряних воєн" знайдений в океані
Iridogorgia chewbacca/Zootaxa

Науковці з Гавайського університету відкрили новий незвичайний волохатий корал, схожий на культового персонажа  Чубакку з саги “Зоряні війни”. 

Власне, на честь Чубакки корал і отримав назву Iridogorgia chewbacca. Корал виявили за допомогою глибоководного апарату на вершині підводної гори, біля берегів гавайського острова Молокаї, на глибині 663 м.

“Перша поява цього корала була незабутньою. Його довгі, гнучкі гілки та форма одразу нагадали мені Чубакку”, — розповідає біолог Ліс Вотлінг. 

Як і всі інші корали, Iridogorgia chewbacca являє колонію окремих поліпів, що зростають разом і досягають висоти 51 см. Представники Iridogorgia — глибоководні мешканці, які мерехтять металевими відблисками, за що й отримали свою назву. Вони утворюють довгі структури, які спірально підіймаються від основи, прикріплюючись до морського дна. 

Iridogorgia chewbacca вперше помітили у 2006 році, а виявили під час експедиції 2016 року в районі Маріанської западини. Аналіз генів та фізичних характеристик підтвердив, що це новий вид коралів

В одній глибокій галактиці: Чубакка з "Зоряних воєн" знайдений в океані
Iridogorgia chewbacca/Zootaxa

“Я вважаю, що важливо описувати види з будь-якого маловивченого регіону, щоб отримати уявлення про рівень чинного біорізноманіття, а також використовувати ці види для розуміння біогеографічної історії регіону”, — переконує Ліс Вотлінг. 

Вотлінг та його колеги з Китайської академії наук виявили дивовижне різноманіття видів Iridogorgia у тропічних водах західної частини Тихого океану. Зокрема, вони повідомили про виявлення виду Iridogorgia curva у рамках того самого дослідження, а також про 10 інших видів того ж роду, два з яких ніколи раніше не зустрічалися у цьому регіоні.

“Протягом наступного століття морські глибини зазнають суттєвих змін. Глибинні води навколо Гаваїв мають вік від 500 до 1000 років (більша частина тече на північ з Антарктики) тому існує ймовірність, що вони не відразу прогріються. Але інші наслідки потепління океану можуть спричинити зміни на глибині. Вкрай важливо знати, хто там живе, скільки їм років і які їх репродуктивні можливості”, — пояснює Вотлінг. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Zootaxa

Джерело: ScienceAlert

Популярні новини

arrow left
arrow right
ШІ створив процесори, які добре працюють, але цілком незрозумілі
Зародження життя: вперше вдалося поєднати РНК та амінокислоти за умов стародавньої Землі
Міжзоряна комета 3I/ATLAS змінює колір, і зелені чоловічки тут ні до чого
OmnimatteZero: технологія дозволяє прибирати фон та об’єкти на відео без попереднього навчання і в реальному часі
Мовні моделі ШІ ненадійні, однобічні та надто впевнені, — дослідження
Вчені створили перекотиполе для Місяця: робот пройде там, де застрягнуть інші
Корали бачать без очей, — дослідження
Мультфільми Ghibli та Zelda допомагають боротися з депресією, — дослідження
Мій червоний — це ваш червоний. Дослідження доводить, що люди бачать кольори однаково
Картини Джексона Поллока токсичні: вчені розгадали 77-річну таємницю синього пігмента
Стримуватимуть пустелю: відпрацьовані лопаті вітрових турбін знайшли друге життя в Китаї
Ці п’ять поширених порад щодо сну можуть погіршити безсоння
"Раян, я твоя сестра": нові "Зоряні війни" представлять Емі Адамс як джедая і родичку героя Гослінга, — інсайдер
Disney панікує через втрату "чоловіків-зумерів" серед глядачів Marvel та "Зоряних війн", — Variety
Чорна діра всередині зірки: телескоп Джеймса Вебба відкрив новий клас космічних об’єктів
Третина працівників радше митиме туалет, ніж попросить допомоги в колег, — дослідження
Угруповання "науковців" публікують тисячі фальшивих статей, — дослідження
Велетенська подушка безпеки врятує пасажирів під час авіакатастрофи
Перший погляд на нові "Зоряні війни": Раян Гослінг і компанія у фільмі "Зоряний винищувач"
Одна таблетка перетворює вашу кров на смертельну отруту для комарів
Дослідники розробляють костюм проти акул: кусає, але не вбиває
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати