08.04.2026

Стівен Содерберг поставив фінальну крапку у проєкті Бена Соло зі всесвіту Star Wars

Концепт-арт Бена Соло у ролі джедая / Джерело: Reddit
Стівен Содерберг, відомий своїми сміливими експериментами з цифровими форматами та операторською технікою, поставив крапку в обговореннях своєї участі у франшизі “Зоряні війни”. Режисер, який часто використовує камери RED та мобільні пристрої для створення кіно, офіційно заявив, що не планує повертатися до розробки фільму про Бена Соло. Це рішення розчарувало частину фанатів, які сподівалися побачити похмуру історію становлення сина Хана Соло та Леї Органи у виконанні Адама Драйвера.


​Чутки про можливу участь Содерберга з’явилися після того, як у мережі почали обговорювати нову стратегію Disney+ щодо створення більш дорослого та технічно складного контенту. Режисер завжди робив акцент на цифровій обробці та динамічному монтажі, що могло б вдихнути нове життя у франшизу “Зоряні війни” та її майбутні релізи. Проте у своєму останньому інтерв’ю Стівен був лаконічним, відкинувши будь-які припущення про роботу над секретним сценарієм для Lucasfilm.

​Технічна сторона фільму про Бена Соло, якби він відбувся, могла б базуватися на використанні рушія Unreal Engine 5 для створення віртуальних світів, як це вже робили в серіалі “Мандалорець” та інших проєктах Disney. Содерберг, який славиться своїм умінням працювати з мінімальним освітленням та високою роздільною здатністю, міг би витиснути максимум із сучасних сенсорів. Але наразі найкращі фільми Стівена Содерберга залишаються за межами далеких галактик, фокусуючись на кримінальних драмах та трилерах.

Стівен Содерберг — американський кінорежисер / Джерело: Wikipedia
​Відмова Содерберга означає, що Lucasfilm доведеться шукати інших візіонерів для розширення лінійки “Anthology”. Глядачі, які чекають на новини про фільми “Зоряні війни” 2026 року, продовжують стежити за розробкою стрічки про Рей та нову Академію джедаїв. Содерберг же зосереджений на власних незалежних проєктах, де він має повний контроль над корекцією кольору та фінальним монтажем. Це вписується в його стратегію відмови від великих корпоративних брендів на користь авторського кіно та нових стандартів відеовиробництва.

