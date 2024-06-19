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Скандал в геймдеві: креативний директор польської Spectrum Studio Яцек П’юрковський вимагав від співробітників оголеного відвідування сауни нібито для кращої підготовки до створення гри — про це повідомляє GameDev.DOU. Студія наразі працює над симулятором керування сауною (так, це теж здається дивним), а до того ще не зробила жодної власної гри.

«Головний герой буде саунамайстром і буде відповідати за виступи в різних саунах (запахи, музика, хореографія, все)» — повідомляє опис проєкту, де є ще багато дивного.

Польська наративна дизайнерка та письменниця Олександра Вольна поспілкувалася з П’юрковським. У розмові він розповів, що оголені відвідини сауни є робочим обов’язком працівників студії:

«Мої наративні дівчата мають відвідувати зі мною сауну, щоб створити дивовижний сценарій».

Креативний директор стверджує, що неможливо створити гру про сауну без відвідування сауни. Але не треба зайвий раз нагадувати, що в сучасних іграх також багато вбивств, насильства, наркотиків і навіть магії — створювати історії ігор про це з таким підходом було б вкрай важко, проте серед них багато дуже успішних.

Підхід до справи Яцека П’юрковського розкритикували користувачі соціальних мереж та представники польського геймдеву. Зокрема, креативний директор The Astronauts Адріан Хмелярж зазначив, що, по-перше, ідея переживати щось, щоб створити сценарій, «варта лайна», по-друге, якби керівник наполягав на ній, він мав би попросити працівників відвідати сауну у зручній для них формі та компанії, з оплатою студією такого досвіду.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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