«Не потрібен вам геймдев, станьте краще сантехніком»: бос студії-розробника DUSK дав поради новачкам

Керівник компанії New Blood Interactive Дейв Ошрі доволі різко висловився про ситуацію в геймдеві: якщо ви новачок, то починати треба було ще 10 років тому. Відповідно, краще знайти «справжню роботу і стати сантехніком».

Про це він розповів в інтерв’ю для PC Gamer.

Студія New Blood Interactive відома завдяки шутерам Dusk та Ultrakill. Станом на серпень 2022 року New Blood налічувала 25 співробітників.

За словами Дейва Ошрі, «магія зникла» і розробники з великих студій більше не можуть насолоджуватися іграми: потрібно постійно звітувати переди кимось, хто, в свою чергу подає звіти іншій людині і т.д.

«Люди часто запитують мене: “Дейве, якщо я хочу увійти в геймдев, з чого мені почати?” А я кажу: Не треба. Кидай. Починати треба було 5-10 років тому. Піди до профтехучилища, знайди справжню роботу. Стань сантехніком. Вони потрібні людям. Ти ж не хочеш бути працівником номер 356772, який звітує перед кимось, хто звітує перед кимось, хто звітує перед кимось, хто приймає рішення. Це відстій. Магія зникла. Ви більше не будете насолоджуватися відеоіграми, якщо працюватимете у великій ігровій студії», — розповів він.

Успіх New Blood Interactive він же пояснює тим, що ці ігри вони створюють для себе, не женуться за грошима та трендами й не перед ким не звітують.

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«Наш девіз: “Ми ненавидимо гроші”. Насправді ми не ненавидимо гроші, гроші — це чудово, але якби ми хотіли грошей, ми б перетворили Dusk на горор з крафтом та елементами вживання», — підкреслив він.

Dusk — це бумер-шутер в стилістиці 90-х. Гра використовує в порівнянні з і грами того часу більш сучасну схему керування та більш розвинений фізичний движок. Гра здобула переважно високі оцінки преси; оглядачі називали Dusk «любовним посланням» старим шутерам, відзначаючи, що вона заслуговує на увагу не тільки як стилізація під ігри минулої епохи, але й як сучасна та самодостатня гра.

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