Мінус 1020 працівників і плюс один офіс за пів року: з’явився рейтинг топ-25 геймдев-компаній України

За пів року кількість працівників в українському геймдеві зменшилась на 1020, або на 11,75%. За за рік — на 1411 (майже 15%).

В той же час відкрився тільки один новий офіс — у Києві.

Про це йдеться в рейтингу, опублікованому DOU.

Хвиля скорочень

Працівників в українському топ-25 геймдеву стає все менше. Якщо говорити саме про технічних спеціалістів, то це мінус 590 за пів року та 944 фахівця за рік.

Але їх частка за останні пів року зросла. Взимку 2023-го їх було 81,4% від усіх працівників, в серпні минулого року — майже 81%, а станом на лютий 2024 року — 84%.

Причин у загального скорочення багато — обережність інвесторів, розділення компаній, сповільнення ринку IT-послуг тощо. Наприклад, зменшення кількості спеціалістів Room 8 Group в Україні компанія пов’язує з легалізацією релокованих фахівців за кордоном та звільненням певної кількості людей, що знаходилися на бенчі.

«Також відбулися природні зміни, оскільки деякі спеціалісти вирішили продовжити свою кар’єру за межами компанії. Втім, до нашої команди додалися нові колеги з України. Наразі в нас є відкриті вакансії як для українських спеціалістів, так і для фахівців з інших країн, де ми працюємо», — пояснили нам в Room 8 Group.

Онлайн-курс Frontend-разробник. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

В аутсорс-компанії Kevuru Games теж називають декілька причин:

легалізація людей за кордоном;

глобальне сповільнення ринку ІТ послуг, зокрема і геймдеву;

клієнти (нові та ті, що вже були) повільніше і обережніше інвестують у нові проєкти в Україні.

Топ-5 втратили 550 людей

Зростання було далеко не в усіх, але воно все ж було — одинадцять команд за останні пів року стали більше. Загалом йдеться майже про 170 фахівців. Це сім продуктових команд, три з аутсорсу та студія RetroStyle Games (займається обома напрямками).

Найкращі показники у GSC Game World — плюс сорок співробітників. За останній рік творці S.T.A.L.K.E.R. збільшили штат на 70 людей. Цікаво, що відсоток технічних спеціалістів в студії не змінився і складає 80%. Серед десяти найбільших компаній зростали лише дві — продуктовий Wargaming (+14) та геймдев підрозділ N-iX (+5).

Помітніше за всіх впав Playrix. Група з шести студій загалом скоротилася на 318 фахівців. І якщо в серпні минулого року технічних спеціалістів тут було 66%, то тепер — 75%. На наші запити щодо причин скорочення Playrix не відповів.

Онлайн-курс Frontend-разробник. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Зміною в кількості технічних фахівців цікава аутсорсингова студія Stepico Games. У лютому 2023-го їх було 86%, у серпні 2023-го — 71%, а в лютому 2024-го — 88%.

З іншого боку, вперше за два роки у топ-3 потрапив Ubisoft. Нагадаємо, що навесні 2022-го в київському та одеському офісах французької компанії працювало 1175 людей. В лютому 2023 року компанія завдяки міжнародній присутності перевезла 348 осіб до Канади, Швеції, Німеччині, Франції тощо. Протягом наступного року штат Ubisoft в Україні зменшувався, але вже не так радикально — у серпні минулого року на 47 людей, а в цьому рейтингу на 20.

Нові офіси

В поточній ситуації складно очікувати від цих компаній відкриття нових офісів та представництв, але за останні пів року троє з нашого топу все ж розширили свою географію.

Так, Kevuru Games відкрила свій осередок у Варшаві (Польща), RetroStyle Games — в Києві,

N-iX Game & VR Studio — у Бухаресті (Румунія).

Нагадаємо, що минулого разу про відкриття нових офісів повідомляли дві компанії — Plarium у Львові та Frag Lab у Польщі.

Майже половина компаній планує зростати

Попри складну ситуацію на геймдев-ринку, компанії не відмовляються від планів щодо зростання. Десять з них у найближчі пів року хочуть збільшувати штат, а одна з них — на 50-100 співробітників.

Примітно, що ні скорочувати, ні релокувати персонал з України жодна студія не планує.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!