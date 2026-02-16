В США визнали парникові викиди безпечними для людей, щоб "підсилити" автовиробництво

Depositphotos

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про скасування наукового висновку щодо небезпеки парникових газів для людей.





Ба більше, у Трампа скасовують федеральні стандарти викидів вихлопних газів для легкових та вантажних автомобілів. Це наймасштабніша на сьогодні відмова від політики у сфері зміни клімату з боку Білого дому.

“У рамках процедури, щойно завершеної Агентством з охорони навколишнього середовища, ми офіційно припиняємо дію так званого висновку про загрозу, катастрофічну політику епохи Обами, яка серйозно підірвала американську автомобільну промисловість та призвела до зростання цін для американських споживачів”, — заявив Трамп.

У пресрелізі Агентства з охорони навколишнього середовища зазначається, що висновок про загрозу базувався на неправильному трактуванні федеральних законів про чистоту повітря, покликаних захистити громадян США від забруднювальних речовин, які завдають шкоди внаслідок локального чи регіонального впливу, а не в наслідок глобального потепління.

“Ця помилкова правова теорія вивела агентство за межі його законних повноважень з усіх боків”, — підкреслюється у документі.

Разом з керівником агентства Лі Зелдіном та директором бюджетного управління Білого дому Рассом Воутом Трамп оголосив про скасування рішення. Він в черговий раз заявив, що вважає зміну клімату “шахрайством” та нагадав, що свого часу вивів США з Паризької кліматичної угоди. Він також підписав закон, який скасовує податкові пільги часів Байдена, спрямовані на прискорення впровадження електромобілів та відновлюваних джерел енергії. У мережі X з різкою критикою рішення адміністрації Трампа виступив експрезидент Барак Обама.





“Ми будемо менш захищені, менш здорові та менш здатні боротися зі зміною клімату — і все це для того, щоб індустрія викопного палива могла заробити ще більше грошей”, — заявив Обама.

Водночас Лі Зелдін заявив, що адміністрація Трампа взялась за ключову політику у сфері клімату останніх 15 років. Голова Агентства з охорони навколишнього середовища зазначив, що ухвалене в 2009 році за часів Обами рішення про загрозу здоров’ю, яке деякі називають священним Граалем надмірного втручання федерального регулювання, тепер скасовано.

Визначення небезпечності було вперше ухвалене у США в 2009 році та змусило Агентство з охорони довкілля вжити заходів відповідно до Закону про чисте повітря 1963 року для обмеження викидів вуглекислого газу, метану та чотирьох інших забруднювальних речовин, що утримують тепло, від транспортних засобів, електростанцій та інших галузей промисловості. Це сталося після того, як у 2007 році Верховний суд у справі “Массачусетс проти Агентства з охорони навколишнього середовища” ухвалив, що агентство має право регулювати викиди вуглекислого газу та інших парникових газів відповідно до Закону про чисте повітря.

Скасування закону позбавить власників авто необхідності відповідати нормативним вимогам щодо вимірювання, сертифікації, звітності та дотримання федеральних стандартів викидів парникових газів. Однак початково це може не поширюватись на такі джерела забруднення, як електростанції.

За даними агентства з охорони довкілля, на транспортний та енергетичний сектори припадає приблизно чверть усіх викидів парникових газів у країні. У відомстві заявили, що завдяки скасуванню закону американські платники податків заощадять $1,3 трильйона.

Альянс автомобільних інновацій, який представляє інтереси найбільших американських автовиробників, не підтримав рішення адміністрації Трампа, однак визнав, що попередні норми викидів були вкрай проблемними для автовиробників. Фонд захисту навколишнього середовища заявив, що скасування зрештою обійдеться американцям дорожче, попри на заяву Агентства.

“Лі Зелдін доручив Агентству з охорони навколишнього середовища припинити захист американського народу від забруднення, яке призводить до посилення штормів, повеней та різкого зростання страхових витрат. Ця дія лише призведе до збільшення забруднення, а це, своєю чергою, спричинить зростання витрат і реальну шкоду для американських сімей”, — наголосив президент EDF Фред Крупп.

Представники вугільної промисловості вітали це оголошення, заявивши, що воно допоможе запобігти виведенню з експлуатації застарілих вугільних електростанцій. За словами президентки та гендиректорки America’s Power Мішель Бладворт, скасування рішень щодо виведення з експлуатації понад 55 тис. МВт вугільних електростанцій може допомогти компенсувати необхідність будівництва нових, дорожчих джерел електроенергії та запобігти втраті таких факторів надійності, як паливна безпека.

Екологічні організації різко розкритикували запропоноване скасування, назвавши її загрозою для клімату. Декілька природоохоронних організацій, включаючи Раду із захисту природних ресурсів та Earthjustice, заявили, що оскаржать це рішення в суді, що може започаткувати багаторічну судову тяганину аж до Верховного суду.

Ми писали, що Китай та Індія скоротили вугільну енергетику, у США вона зростає разом з цінами. Різке зростання цін на енергоносії, зокрема на вугілля, та збільшення попиту на електроенергію було спричинене внаслідок збільшення споживання центрів обробки даних.





Джерело: Reuters