В Steam стартував фестиваль “Гравець проти гравця”: Mortal Combat, Rust та інші ігри зі знижками до 80%

Street Fighter 6 / Capcom

У Steam стартував тематичний фестиваль “Гравець проти гравця”, присвячений кооперативним або змагальним іграм.


На розпродажі можна знайти як великі хіти Mortal Kombat або Call of Duty, так і менш відомі інді‑проєкти. Окрім знижок, частина ігор має демоверсії або безплатний доступ, здебільшого це стосується багатокористувацьких тайтлів на зразок PUBG. На сторінці фестивалю згадуються і майбутні релізи, наприклад, The Money Pit запланована на 15 травня 2026 року. Візуально та за геймплеєм вона бере ідеї з популярних інді‑хітів R.E.P.O. та PEAK.

Фестиваль триватиме включно до 20 лютого. Ми традиційно підготували список ігор на розпродажі Steam, які можуть вас зацікавити.

Ігри на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших

Нагадаємо, у лютому відбудеться ще дві акції: Фестиваль коней (19–23 лютого) та Фестиваль новинок (23 лютого – 2 березня). Потім через декілька тижнів стартує Великий весняний розпродаж.

