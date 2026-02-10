В Steam стартував фестиваль “Гравець проти гравця”: Mortal Combat, Rust та інші ігри зі знижками до 80%

У Steam стартував тематичний фестиваль “Гравець проти гравця”, присвячений кооперативним або змагальним іграм.
На розпродажі можна знайти як великі хіти Mortal Kombat або Call of Duty, так і менш відомі інді‑проєкти. Окрім знижок, частина ігор має демоверсії або безплатний доступ, здебільшого це стосується багатокористувацьких тайтлів на зразок PUBG. На сторінці фестивалю згадуються і майбутні релізи, наприклад, The Money Pit запланована на 15 травня 2026 року. Візуально та за геймплеєм вона бере ідеї з популярних інді‑хітів R.E.P.O. та PEAK.
Фестиваль триватиме включно до 20 лютого. Ми традиційно підготували список ігор на розпродажі Steam, які можуть вас зацікавити.
Ігри на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших
- Call of Duty: Black Ops Cold War — ₴842 (-67%)
- TEKKEN 8 — ₴719 (-60%)
- Street Fighter 6 — ₴599 (-50%)
- DayZ — ₴599 (-50%)
- Rust — ₴ 349 (-50%)
- Mortal Kombat 1 — ₴259 (-80%)
- Plains of Pain — ₴207 (-50%)
- Wildgate — ₴198 (-67%)
- Forts — ₴137 (-40%)
- A Gentlemen’s Dispute — ₴119 (-25%)
- Mortal Kombat X — ₴109 (-80%)
- Line of Fire – Pirate Waltz — ₴99 (-20%)
- Cossacks 3 — ₴94 (-66%)
- SpiderHeck — ₴79 (-60%)
- Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer — ₴33 (-80%)
Нагадаємо, у лютому відбудеться ще дві акції: Фестиваль коней (19–23 лютого) та Фестиваль новинок (23 лютого – 2 березня). Потім через декілька тижнів стартує Великий весняний розпродаж.
