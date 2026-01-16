Новини Ігри 16.01.2026 comment views icon

Готуйте гаманці: Steam опублікував розклад фестивалів та розпродажів на 2026 рік

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Готуйте гаманці: Steam опублікував розклад фестивалів та розпродажів на 2026 рік
Steam / Valve

Valve опублікувала повний розклад розпродажів, фестивалів і спеціальних подій у Steam на весь 2026 рік. Нас традиційно очікують сезонні знижки і купа фестивалів для фанатів окремих жанрів.

Розклад розпродажів у Steam залишається майже таким самим, як і торік. Літній розпродаж знову триватиме два тижні наприкінці червня та на початку липня, осінній відбудеться на початку жовтня, а зимовий стартує в середині грудня й завершиться вже у 2027 році. Помітна зміна стосується лише Steam Next Fest (Фестиваль новинок): червневий та жовтневий фестивалі цього разу відбудуться приблизно на тиждень пізніше, ніж у 2025 році.

Valve на забула зробити головний акцент на фестивалях, присвячених різним жанрам. У розкладі з’явилися нові події: “Фестиваль куль”, “Фестиваль кіберпанку” та “Фестиваль групових рольових ігор.”

Список подій та розпродажів Steam у 2026 році

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Також у листопаді Valve планує окремо виділити ігри зі знижками до Чорної п’ятниці, все перенесуть до “Особливих пропозицій”. Точні дати оголосять пізніше.

Грудень

  • Зимовий розпродаж Steam: 17 грудня 2026 року – 4 січня 2027 року

Нагадаємо, що у Steam додали функцію, яка пропонуватиме користувачам вигідніші пропозиції. А також оновлення вписується до іншої фічі, яка рекомендує ігри на основі ваших вподобань.

Джерело: Valve

