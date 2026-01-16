Готуйте гаманці: Steam опублікував розклад фестивалів та розпродажів на 2026 рік

Valve опублікувала повний розклад розпродажів, фестивалів і спеціальних подій у Steam на весь 2026 рік. Нас традиційно очікують сезонні знижки і купа фестивалів для фанатів окремих жанрів.
Розклад розпродажів у Steam залишається майже таким самим, як і торік. Літній розпродаж знову триватиме два тижні наприкінці червня та на початку липня, осінній відбудеться на початку жовтня, а зимовий стартує в середині грудня й завершиться вже у 2027 році. Помітна зміна стосується лише Steam Next Fest (Фестиваль новинок): червневий та жовтневий фестивалі цього разу відбудуться приблизно на тиждень пізніше, ніж у 2025 році.
Valve на забула зробити головний акцент на фестивалях, присвячених різним жанрам. У розкладі з’явилися нові події: “Фестиваль куль”, “Фестиваль кіберпанку” та “Фестиваль групових рольових ігор.”
Список подій та розпродажів Steam у 2026 році
Січень
- Фестиваль детективів: 12–19 січня
- Фестиваль ігор на дошці: 26 січня – 2 лютого
Лютий
- Фестиваль друкування: 5–9 лютого (фокус-фестиваль)
- Фестиваль “Гравець проти гравця”: 9–16 лютого
- Фестиваль коней: 19–23 лютого (фокус-фестиваль)
- Лютневий Фестиваль новинок: 23 лютого – 2 березня
Березень
- Фестиваль захисту вежами: 9–16 березня
- Весняний розпродаж Steam 2026 року: 19–26 березня
- Фестиваль будинків і осель: 30 березня – 6 квітня
Квітень
- Фестиваль прихованих об’єктів: 9–13 квітня (фокус-фестиваль)
- Фестиваль середньовіччя: 20–27 квітня
Травень
- Фестиваль складання колод: 4–11 травня
- Фестиваль океанів: 18–25 травня
Червень
- Фестиваль куль: 8–15 червня
- Фестиваль новинок: 15–22 червня
- Літній розпродаж Steam 2026 року: 25 червня – 9 липня
Липень
- Фестиваль соціальної дедукції: 13–16 липня
- Фестиваль потягів: 20–27 липня
Серпень
- Фестиваль кіберпанку: 3–10 серпня
- Фестиваль кеглів і кілків: 17–20 серпня
- Фестиваль виготовлення й виживання “Гравець проти оточення”: 31 серпня – 7 вересня
Вересень
- Фестиваль програмування: 10–14 вересня
- Фестиваль групових рольових ігор: 14–21 вересня
Жовтень
- Осінній розпродаж Steam 2026 року: 1–8 жовтня
- Фестиваль кулінарії: 12–19 жовтня
- Фестиваль новинок: 19–26 жовтня
- Фестиваль “Страшно в Steam 5”: 26 жовтня – 2 листопада
Листопад
- Фестиваль рольових автобоїв: 16–23 листопада
Також у листопаді Valve планує окремо виділити ігри зі знижками до Чорної п’ятниці, все перенесуть до “Особливих пропозицій”. Точні дати оголосять пізніше.
Грудень
-
Зимовий розпродаж Steam: 17 грудня 2026 року – 4 січня 2027 року
Нагадаємо, що у Steam додали функцію, яка пропонуватиме користувачам вигідніші пропозиції. А також оновлення вписується до іншої фічі, яка рекомендує ігри на основі ваших вподобань.
Джерело: Valve
