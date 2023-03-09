В тестовій версії Windows 11 з’явився оновлений «Провідник» з рекомендаціями файлів

Microsoft починає тестувати в «Провіднику» Windows 11 систему рекомендацій File Recommendations, чиє призначення випливає прямо з назви — алгоритми аналізуватимуть дії користувача та підбиратимуть йому найрелевантніші файли, які показуватимуться на головній сторінці з можливістю отримання швидкого доступу у верхній частині вікна.

Експериментальна функція є частиною збірки Windows 11 23403 (в каналі Dev) та все ще знаходиться на дуже ранній стадії розробки. Ба більше, працюватиме вона лише за умови авторизації в системі за допомогою облікового запису Azure Active Directory (тобто зараз ця функція орієнтована суто на бізнес-користувачів). Ті, у якого є обліковий запис в Azure Active Directory, можуть протестувати рекомендації файлів у хмарному сховищі — як власних, так і “чужих” (якими поділилися інші користувачами).

В Microsoft вочевидь чудово розуміють, що ця функція багато кому може здатися суперечливою (читай: зайвою) — перш ніж приймати рішення про ширший запуск компанія планує «зібрати відгуки та оцінити сприйняття» з боку тестувальників. Судячи зі скриншоту, розділ Рекомендацій за потреби можна повністю прибрати, що загалом можна вважати хорошим тоном.

Окрім рекомендацій файлів у Провіднику збірка Windows 11 23403 пропонує ще кілька нововведень, зокрема функція живих субтитрів Windows Live Captions тепер підтримує більше мов (список поповнили спрощена та традиційна китайська, французька, німецька, італійська, японська, португальська та іспанська).

Ще одна помітна зміна — система Access Keys перекочувала до контекстного меню Провідника, що дозволяє обирати опції «Відкрити за допомогою» або «Копіювати як шлях» натиском клавіші меню (знаходиться в тому самому місці, що й клавіша Windows, але з протилежного від пробілу боку) та відповідної літери. В Microsoft зауважують, що ця функція поки доступна не для всіх.

У попередній тестовій збірці Windows 11 у «Провідника» з’явилася «Галерея». Які з цих функцій зрештою дійдуть до релізу, час покажу.