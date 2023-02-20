Microsoft тестує в Windows 11 новий «Провідник» із вбудованою галереєю

У майбутній версії Windows 11 функція галереї може бути вбудована у новий «Провідник». Галерея, що прихована в останній збірці Windows 11 25300 для розробників, демонструє зображення у привабливому форматі прямо у файловому менеджері, дозволяє переглядати їх за датою та виконувати пошук. Дослідник Albacore виявив галерею, за його словами, засновану на мові розмітки XAML у новому «Провіднику» на основі WASDK (Windows App SDK).

Hidden within build 25300 is something Longhorn’s shell designers wished to one day see in production — a XAML based photo gallery right inside File Explorer. Not as flashy as Phodeo, but I’d say it still counts. Has a timeline scrollbar & configurable photo source list. pic.twitter.com/Nbdqjm65pa — Albacore (@thebookisclosed) February 19, 2023

Сам файловий менеджер на WASDK, як і його вбудована галерея, за замовчуванням вимкнений у Windows 11 Build 25300. Але зміни в реєстрі роблять програму доступною.

Новий «Провідник» виглядає практично так само, як провідник за умовчанням – такі ж самі значки, кольори та макет. Єдина помітна з першого погляду відмінність – піктограма в панелі завдань з повідомленням: «Ви переглядаєте версію «Провідника» для Windows App SDK».

Значок галереї з’являється під значком «Додому» на лівій панелі. При натисканні він показує мініатюри зображень з бібліотеки зображень, відсортовані за датою файлу. Праворуч на ньому доступний список років – при натисканні на його пункт галерея перемотується на відповідний рік. У правому верхньому куті вікна є віконце пошуку.

Схоже, що наразі пошук може ідентифікувати зображення тільки за ім’ям файлу, що не є дуже корисним в реальному житті, коли ви скидаєте паки безіменних фотографій зі смартфона або камери. Очевидно, що функцію ще не доопрацьовано до фінального вигляду.

За замовчуванням у галерею завантажуються лише зображення з бібліотеки OneDrive, але натиснувши кнопку «Розташування» у відкритій галереї, можна додати інші теки.

Albacore попередив, що «Провідник» на WASDK нестабільний і під час тестування кілька разів давав збій. Однак це вказує на те, що Microsoft працює над новим провідником та галереєю, які ми, ймовірно, побачимо вже в наступній збірці Windows 11.

Як увімкнути новий «Провідник» та галерею у Windows 11 25300

Щоб спробувати Windows 11 XAML Gallery та WASDK File Explorer, перш за все потрібно встановити збірку за вказаним номером. Щоб не ризикувати працездатністю комп’ютера, краще зробити це за допомогою віртуальної машини.

Потрібно бути членом програми Windows Insider та мати встановлену Windows 11 Build 25300. Змініть це значення реєстру з 0 на 1: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell\Update\Packages\MicrosoftWindows.Client.40729001_cw5n1h2txyewy\Compatible.

За замовчуванням це значення реєстру заблоковано для зміни, для його відкриття необхідно встановити право власності на ключ реєстру для Адміністраторів.

3. Завантажте ViVeTool з github і розархівуйте його в теку (наприклад: C: Vivetool).

4. Запустіть командний рядок від імені адміністратора та перейдіть до цієї теки, ввівши cd C:\vivetool.

5. Введіть наступні команди, за кожною з них натискаючи Enter.

ViveTool.exe /enable /id:40729001

ViveTool.exe /enable /id:40731912

ViveTool.exe /enable /id:41969252

ViveTool.exe /enable /id:42922424

ViveTool.exe /enable /id:41040327

ViveTool.exe /enable /id:42295138

ViveTool.exe /enable /id:42105254

Кожен із цих ідентифікаторів є додатковою функцією або залежністю, яка недоступна на панелі керування або деінде. ViVetool дозволяє вмикати ці функції за їхніми ідентифікаторами. Так само ви можете вимикати їх, замінивши /enable на /disable.

6. Перезавантажте ПК.

Після перезавантаження у «Провіднику» з’явиться піктограма у вигляді шматочка піци, що вказує на те, що ви використовуєте провідник WASDK. Піктограма галереї має з’явитися на лівій панелі.

Джерело: Tom’s Hardware