Microsoft тестує в Windows 11 новий «Провідник» із вбудованою галереєю

У майбутній версії Windows 11 функція галереї може бути вбудована у новий «Провідник». Галерея, що прихована в останній збірці Windows 11 25300 для розробників, демонструє зображення у привабливому форматі прямо у файловому менеджері, дозволяє переглядати їх за датою та виконувати пошук. Дослідник Albacore виявив галерею, за його словами, засновану на мові розмітки XAML у новому «Провіднику» на основі WASDK (Windows App SDK).

Hidden within build 25300 is something Longhorn’s shell designers wished to one day see in production — a XAML based photo gallery right inside File Explorer. Not as flashy as Phodeo, but I’d say it still counts. Has a timeline scrollbar & configurable photo source list. pic.twitter.com/Nbdqjm65pa

— Albacore (@thebookisclosed) February 19, 2023