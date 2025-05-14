В Україні близько 300 тисяч активних PS5, по світу Sony продала вже понад 77 млн

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По всьому світу Sony продала 77,8 млн консолей PS5, а разом з тим зросла активність користувачів PlayStation Network.

Sony заявила таке у своєму фінансовому звіті за квартал, що завершився 31 березня. За цей квартал компанії вдалося реалізувати 2,8 млн PS5 — це менше, ніж минулого року за той самий період, коли було продано 4,5 млн одиниць. Водночас на PlayStation Network кількість активних юзерів щомісяця досягла 124 млн, що на 6 млн більше, ніж рік тому.

Щодо ігор, за той самий квартал користувачі купили 76,1 млн одиниць програмного забезпечення для PS5 та PS4 — на 3,5 млн більше, ніж у першому кварталі 2024-го. З цього числа 80% продажів — це цифрові копії повних ігор. А ось власні студії Sony продали лише 5,9 млн копій, що є суттєвим спадом у порівнянні з 12,3 млн у попередньому році.

В Україні, за словами керівника консольного напряму в ERC Сергія Шевченка, нині активно близько 300 тисяч PlayStation 5. Компанія ERC є офіційним дистриб’ютором PlayStation в Україні й має точні внутрішні дані, хоча вони конфіденційні.

«Але я думаю, що орієнтовно можу сказати: це близько трьохсот тисяч. Щодо регіонів де їх купляють… Точну статистику вивести дуже важко — висока частка інтернет-продажів, які не сильно трекаються у нас за тим, в який саме регіон вони їдуть», — додав Сергій.

За його словами, вони мають окремо дані по продажах, які здійснюються саме в фізичних магазинах. Але там немає нічого неочікуваного.

«Це, звичайно, Київ і міста-мільйонники: Дніпро, Одеса, Львів. З Харковом зараз, на жаль, дуже важко з усіх зрозумілих причин. Звичайно, зараз дуже багато людей перемістилися на захід країни, тому західні області значно покращили свою частку, порівняно з довоєнним періодом», — зазначив Шевченко.

Також дефіциту PS5 в Україні більше немає. Це був типовий сценарій у перші роки після запуску, але зараз консолі доступні без проблем. Але тепер продажі можуть трохи погіршитися, бо Sony підвищила рекомендовану роздрібну ціну цифрової PS5 в на 25%

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Джерело: GameDev.DOU / Gematsu