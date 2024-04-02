Новини Україна 02.04.2024 о 19:08 comment views icon
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В Україні зменшили мобілізаційний вік та дозволили студентам стажуватися за кордоном

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. В документі вказано, що мобілізаційний вік буде зменшено з 27 до 25 років.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

В Україні зменшили мобілізаційний вік та дозволили студентам стажуватися за кордоном

Разом з цим, змінились правила й для перетину кордону для студентів.

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що 2 квітня уряд схвалив рішення, яке дозволить студентам-бакалаврам виїжджати за кордон на стажування.

Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Термін обмежений — один семестр.

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Для перетину кордону необхідно мати:

  • е-квиток студента;
  • направлення від закладу освіти;
  • засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від ТЦК.

«Академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами», — написав він.

Зазначимо, нещодавно Верховна Рада відмовилася від ідеї автоматичного бронювання військовозобов’язаних, які отримують зарплатню 35 тис. грн та сплачують податки.


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