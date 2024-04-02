В Україні зменшили мобілізаційний вік та дозволили студентам стажуватися за кордоном

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. В документі вказано, що мобілізаційний вік буде зменшено з 27 до 25 років.
Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Разом з цим, змінились правила й для перетину кордону для студентів.
Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що 2 квітня уряд схвалив рішення, яке дозволить студентам-бакалаврам виїжджати за кордон на стажування.
Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Термін обмежений — один семестр.
Для перетину кордону необхідно мати:
- е-квиток студента;
- направлення від закладу освіти;
- засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від ТЦК.
«Академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами», — написав він.
Зазначимо, нещодавно Верховна Рада відмовилася від ідеї автоматичного бронювання військовозобов’язаних, які отримують зарплатню 35 тис. грн та сплачують податки.