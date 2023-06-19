В застосунку «Київ Цифровий» з’явились електронні транспортні картки — їх продають за 40 грн

Міський застосунок «Київ Цифровий» отримав оновлення, яке внесло зміни в роботу з транспортними картами. Тепер на додачу до стандартних пластикових карт з чипом, які продаються окремо по 50 грн та можуть бути прив’язані до застосунку вручну, можна генерувати окремі цифрові транспортні карти прямо в застосунку. Проте вони все одно виявилися платними, хоча не потребують використання фізичних матеріалів та чипів, витрат на виробництва та розповсюдження.

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Зазначається, що у відповідь на пропозиції користувачів в застосунок «Київ Цифровий» додано цифрові транспортні карти, що дозволяє зменшити використання пластика та оплачувати проїзд виключно смартфоном. Цифрова карта дозволяє сплачувати за проїзд безконтактно через Google Pay. Щоб придбати цифрову карту, треба:

Вибрати банківську карту в Google Wallet, до якої користувач бажає прив’язати цифрову. Оплатити цифрову карту через Google Pay. Вартість покупки – 40 грн.

Представники «Києва цифрового» вказують, що вартість цифрового продукту визначають декілька факторів. Головні з них:

підтримка програмного забезпечення;

збереження та захист даних;

резервний та обмінний фонди для карт.

Після оплати цифрова карта автоматично прив’яжеться до банківської карти в Google Wallet та до пристрою. Додавати карту в Wallet не потрібно – поїздки будуть списуватися з банківської карти через Google Pay.

Якщо видалити банківську карту з Google Wallet або змінити пристрій, потрібно прив’язати цифрову карту наново в її налаштуваннях в застосунку. Змінювати прив’язку карти можна 1 раз на день, але не більше 3 разів на місяць.

Поповнити цифрову карту можна в застосунку. На неї можна додати поїздки та створювати QR-квитки з поїздок. Також на неї можна придбати проїзний та стежити за історією оплат.

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Зазначається, що цифрова карта – єдина в акаунті користувача. Навіть якщо видалити її з акаунта, то додати в інший не вийде. Це обмеження пояснюється захистом від шахраїв.

Наразі цифрова транспортна карта діє в тролейбусах, автобусах, трамваях та фунікулері Києва. Проте вона не діє в електричці. Також є певні обмеження при оплаті проїзду в метро. У метро цифрова карта не діє через Google Pay, а кошти будуть списуватись з банківської карти. Проте можна перетворювати поїздки на цифровій карті на QR-квитки для оплати проїзду у метро.

Ще одне важливе обмеження – усі можливості цифрової транспортної карти доступні лише на пристроях з підтримкою NFC. Якщо пристрій користувача не підтримує NFC, цифрова карта не діятиме через Google Pay – можна буди лише створювати QR-квитки з поїздок на карті.

Додамо, на сторінках Prozorro можна знайти інформацію про тендер на надання послуг з випуску віртуальних транспортних карток, що включає в себе послуги з випуску віртуальних карток, з токенізації віртуальних транспортних карток, та обробки даних щодо операцій з віртуальними транспортними картками. Замовником послуг виступає КП ГІОЦ. За результатами тендеру було підписано договір з ТОВ «Центральний маршрутизатор» на суму 20 млн грн.