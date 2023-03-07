Valheim, Civilization 6, Dead Space 2/3 та інші поповнення каталогу Game Pass у березні

Корпорація Microsoft оголосила про ігри, які стануть доступними підписникам Game Pass у березні. Лінійка включає кілька хітів, таких як симулятор виживання Valheim, стратегія Sid Meier’s Civilization 6 і одразу дві частини survival horror Dead Space.

Вже відсьогодні підписники Game Pass отримали доступ до аніме-файтингу Guilty Gear Strive, який доступний на консолях Xbox, ПК та хмарних пристроях з EA Play. Через 2 дні гравці зможуть через «хмару» (EA Play) пройти Dead Space 2 та Dead Space 3. З 14 березня відкриється доступ до Valheim на консолях Xbox. Sid Meier’s Civilization 6 на ПК та консолях Xbox стане доступною з 16 березня. 21 березня відкриється доступ (на ПК та консолях) до гри Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition.

Водночас у зв’язку з закінченням терміну дії ліцензійних угод з 15 березня з Game Pass зникнуть деякі ігри:

F1 2020

Goat Simulator

Kentucky Route Zero

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Paradise Killer

Undertale

Young Souls

Zero Escape: The Nonary Games

Ті гравці, які не встигли пройти ці ігри, мають у запасі ще один тиждень, перш ніж проєкти зникнуть із бібліотеки.

Джерело: polygon